-BAYKAL: "PARTİ SORUMLULUĞU DUYGUSU İÇİNDE İFADE ETTİM" ANTALYA (A.A) - 17.09.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, söylenmesi gerektiğine inandığı her şeyi bir parti sorumluluğu içinde ifade ettiğini söyledi. Ankara'dan Antalya'ya gelen Deniz Baykal, Antalya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin kurultay söylemleri üzerine yaptığı son açıklamaları değerlendirdi. Baykal, ''Söylenmesi gerektiğine inandığım her şeyi bir parti sorumluluğu duygusu içinde ifade ettim. Kendi durumlarının sarsılacağını düşünen bazı insanlar bu öneri karşısında suçlayıcı değerlendirmeler yapıyorlar. Ben söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Benim sözlerimi dikkatle okurlarsa her şey bunun içinde vardır'' dedi. Baykal'ı Antalya Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Özer Ülken, ve CHP Antalya milletvekili Hüsnü Çöllü ile diğer partililer karşıladı. Baykal, partililerle yaklaşık bir saat VIP salonunda görüşme yaptı.