T24 LogoT24 Logo
Politika

BAYKAL: "PARTİ SORUMLULUĞU DUYGUSU İÇİNDE İFADE ETTİM" ANTALYA (A.A)

17 Eylül 2010 20:42

-BAYKAL: "PARTİ SORUMLULUĞU DUYGUSU İÇİNDE İFADE ETTİM" ANTALYA (A.A) - 17.09.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, söylenmesi gerektiğine inandığı her şeyi bir parti sorumluluğu içinde ifade ettiğini söyledi. Ankara'dan Antalya'ya gelen Deniz Baykal, Antalya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin kurultay söylemleri üzerine yaptığı son açıklamaları değerlendirdi. Baykal, ''Söylenmesi gerektiğine inandığım her şeyi bir parti sorumluluğu duygusu içinde ifade ettim. Kendi durumlarının sarsılacağını düşünen bazı insanlar bu öneri karşısında suçlayıcı değerlendirmeler yapıyorlar. Ben söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Benim sözlerimi dikkatle okurlarsa her şey bunun içinde vardır'' dedi. Baykal'ı Antalya Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Özer Ülken, ve CHP Antalya milletvekili Hüsnü Çöllü ile diğer partililer karşıladı. Baykal, partililerle yaklaşık bir saat VIP salonunda görüşme yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24