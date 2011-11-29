-Baykal: "Dersim tuzağına çekme girişimlerine fırsat vermeyeceğiz" ESKİŞEHİR (A.A) - 29.11.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''CHP'yi böyle bir Dersim tuzağına çekme girişimlerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir'' dedi. Bursa'da bir programa katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e gelen Baykal'ı, garda CHP Eskişehir İl Başkanı Erman Gölet, bazı eski milletvekilleri ile bir grup partili karşıladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, Dersim olayıyla ilgili son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin, bunun Türkiye'nin çok soğukkanlı bir şekilde ele alması, değerlendirmesi gereken bir konu olduğuna işaret ederek, ''Bunu uygun zeminlerde hep beraber yapacağız. Ama şu bir gerçektir ki Türkiye çok büyük bir tarihi dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu tarihi dönüşümü sahiplenmek ve savunmak durumundadır'' diye konuştu. ''Ama CHP'yi böyle bir Dersim tuzağına çekme girişimlerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir'' diyen Baykal, şöyle konuştu: ''Söz konusu olan CHP değil Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden husumet ve düşmanlık üreterek, şimdi insanlarımızı birbirine düşürme çabalarına bizim alet olmamız söz konusu değildir. Türkiye'nin tarihinden dostluk ve kardeşlik üretmeye çalışıyoruz. Yaşanmış bir tarih var. Bu tarihten şimdi hepimize düşen görev dostluk, dayanışma, barış ve kardeşlik üretmektir. Bunun yapılan tartışmanın tam tersine hizmet etmek üzere planlandığı kanaati toplumda giderek yaygınlaşmıştır.'' Bir gazetecinin ''CHP'nin kongre süreci yaşanacak. Bunun öncesi gezi programı mı düzenlediniz?'' yönündeki sorusu üzerine Baykal, Bursa programını daha önce defalarca açılışlarına katıldığı sanatçı Müjdat Gezen'in ısrarı üzerine gerçekleştireceğini bildirdi. Baykal, Bursa'da Müjdat Gezen'in davetlisi olarak kültür ve sanat merkezinin açılışına katılacağını ifade ederek, ''Ziyaretlerimin yaklaşan kongrelerle ilgisi yok. Parti içi meselelerle meşgul değilim. CHP, o süreçleri çok yaşadı. Yine yaşar. Telaşa gerek olmadığını biliyorum o konularda. Bizim, işimiz başka şimdi. Biz burada dostlarımızı özledik, onları görüyoruz, arkadaşlarımızı, görüyoruz'' dedi.