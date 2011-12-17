-Baykal: "Cumhurbaşkanlığının süresi beş yıldır" ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili bir anayasa problemi bulunmadğını söyleyerek, "Parlamentonun süresi 4 yıl, cumhurbaşkanlığının süresi 5 yıl, bitti" dedi. Baykal, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığınca organize edilen aşure dağıtma etkinliğine katılarak, aşure dağıttı ve partililerle sohbet etti. Cumhurbaşkanın görev süresine ilişkin bir soru üzerine Baykal, bu konuda bir belirsizlik bulunmadığını ifade etti. Baykal, ''Anayasa, hukuk ortada Türkiye'de cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili bir anayasa problemi yok. Herkesin kendisine göre temennisi, hesabı çıkarı var. Bu ayrı bir iş. Hukuk mu konuşuyoruz, birbirimize süre mi biçiyoruz? Hukuk biçmiş, şimdi onu kimsenin eğip bükmeye, çekip kısaltmaya, uzatmaya hakkı yok.'' Anayasa'nın yeni bir düzenleme getirdiğini ve cumhurbaşkanlığının da parlamentonun da süresini belirlediğini ifade eden Deniz Baykal şunları kaydetti: ''Parlamentonun süresi 4 yıl, cumhurbaşkanlığının süresi 5 yıl, bitti, o kadar nokta, bunun gerisi yok. Gerisi, hep spekülasyon, temenni, kendi hesabına göre çekiştirme. Şimdi meclisin 4 yıl olacağıyla ilgili anayasa maddesiyle, cumhurbaşkanlığı süresinin 5 yıl olacağına ilişkin anayasa maddesi aynı şartlar altında uygulanıyor. Meclis daha önce 5 yıllık bir parlamento süresi öngören anayasa içinde seçilmişti. Anayasa değişti, ne oldu sonra bir kişi çıkıp da 'o meclisin 5 yıl göreve devam etme imkanı vardır' diyebildi mi, dedi mi? Yani meclisin, 2011 seçimleriyle yenilenen meclisin süresinin 5 yıl olabileceği konusunda bir iddia sahibi ortaya çıktı mı? Yani '5 yıl da biz 4 yıla çekiyoruz' diyen oldu mu? Hepimiz biliyorduk süre 4 yıl anayasa düzenlemiş bitti. Neye rağmen düzenlemiş, daha önceki anayasaya göre, 5 yıl öngören anayasaya göre seçildiği halde, böyle düzenlemiş ve böyle uygulandı. Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde. Kamu hukukunda, idare hukukunda müktesebat diye bir kavram yoktur, yani 'Ben bir yere geldiğim zaman şu süre vardı. Ben o kadar süre devam edeceğim' Var mı? Böyle bir şey olamaz. Ha 'ben uzatırım', uzatırsın, o senin içinde bulunduğun hukuk anlayışının sonucudur, uzatma değildir, hukuk değildir. Anayasa açıkça ihlal edilmiş demektir.'' Adalet Komisyonundaki kanunla da bu anayasa hükmünün değişmeyeceğini savunan Baykal, ''Anayasa 5 yıl der, ama bir geçici madde koyar. Geçici madde der ki '5 yıldır şu andaki seçilmiş cumhurbaşkanı 7 yıl yapar' Böyle bir hüküm varsa, 7 yıl olsun. Var mı böyle bir hüküm? Böyle bir hüküm yok'' dedi. Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olması isteniyorsa anayasada değişikliğe gidilmesi gerektiğini öne süren Baykal, ''Efendim 'biz sadece bu cumhurbaşkanı 7 yıl olarak geçsin ondan sonra 5 yıl olsun istiyoruz, ona göre düzen tutuktuk' Bir memleketin hukuku, anayasası yaz boz tahtası değildir. İşin bir ciddiyeti var, şimdi herkes kendine göre hesabını yapıyor'' dedi. İktidarın 7 yıl konusunda görüş birliği içinde olduğunu ifade eden Baykal, ''Hayırlı olsun. Bu Türkiye'deki yeni bir hukuk darbesi oluşturmanın ötesinde bir anlam taşımaz. 'Biz yaptık oldu 'olacaktır. Anayasayı bu kanunla düzeltemezsin. Şimdi diyorlar ki 'orada bir kanun maddesi var, biz onu orada yapacağız' Kanunla anayasa düzeltilir mi? Anayasa'nın yanlışı, yasanın doğrusuyla düzeltilir mi? Kanun sadece yeni yapılacak seçimin şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içerebilir'' görüşünü savundu.