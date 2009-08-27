Baykal 30 Ağustos'ta Ankara'da

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, mahkeme tarafından durdurulduğu için yapımı 2 yıl geciken Kültürpark Yeraltı Otoparkı'nı İEF'den önce hizmete açacak.

Baykal, otoparkı ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Tuncer'in koleksiyonunda yer alan 1933 model Ford Phayton marka üstü açık otomobille gezecek. Yarın İEF'nin açılış törenine katılacak olan Baykal pazar günkü İzmir programını 30 Ağustos törenlerine Ankara'da katılmak için iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta yaptığı 594 araçlık yeraltı otoparkı 2 yıl gecikmeyle hizmete girecek. Açılışı 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Tuncer'in koleksiyonunda yer alan 1933 model ‘Ford Phayton' marka üstü açık otomobille yapacak. Baykal, otomobille yeraltı otoparkını gezecek.

Meslek odalarının itirazı üzerine yapımı mahkeme kararıyla durdurulan otoparkın tamamlanmasıyla, Kültürpark'taki etkinlikler için gelen ziyaretçiler, araç giriş ve çıkışlarını sadece 26 Ağustos Kapısı'ndan yapabilecek. Yeraltı Otoparkı'nın üst kısmında ortaya çıkan alan yeşillendirilecek.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yeraltı otoparkının ardından bu yıl 78'inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nı (İEF) açacak. Açıkhava Tiyatrosu'ndaki açılışta İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçıları, ‘İletişim ve telekomünikasyon’ temasını, ‘İletişimin dansı’ ile vurgulayacak. Daha sonra onur konuğu ülke Etiyopya'nın milli marşı çalınacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından Etiyopya dans gösterisi yapacak. İEF'de açılış konuşmaları ardından onur konuğu ülkenin bayrak teslim töreni olacak ve fuara katılan delegasyon ‘aile fotoğrafı' çektirecek. 4 No'lu Hol'de kurdele kesildikten sonra konuklar, Etiyopya ve onur konuğu il Çanakkale'nin standlarını gezecek.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, cumartesi günü de Küçükmenderes Bölgesi'ndeki belediyeleri ziyaret edip çeşitli açılışlar yapacak. Baykal'ın pazar günü de 30 Ağustos törenlerini İzmir'de izleyip daha sonra Baykal, İzmir Alevi Bektaşi ve Yöre Dernekleri Platformu tarafından Kemalpaşa'da düzenlenen Hamza Baba Şenlikleri'ne katılacağı duyurulmuştu. Ancak son anda yapılan değişiklikle Baykal'ın pazar günü İzmir programı iptal edildi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay'ın “Kürt açılımı” mesajının tartışmalarına denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine İzmir'de değil, Ankara'da katılacak. Resmi törenlerde Ankara'da bulunmak isteyen Baykal'ın İzmir'den pazar günü 07.50 uçağı ile ayrılacağı bildirildi.