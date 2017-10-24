Bayındır'dan, Hollanda'ya çiçek tohumu üretimi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır İlçesi\'ndeki çiçekçiler, dünya çiçek ihracatında yüzde 49\'luk paya sahip Hollanda adına çiçek tohumu üretmeye başladı. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu kooperatif sıcağa dayanıklı \'Siklamen türü\' geliştirerek dünyanın en büyük çiçek üreticileri arasında yer alan Hollandalı bir firma ile 5 yıllık ortak proje anlaşması imzaladı.

Bayındır\'da 2007 yılından bu yana çiçek üreticilerine alım garantili sözleşmeli üretim yaptırarak lokmalarını büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde, üreticiler, dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve birikime ulaştı. \'Çiçeğin başkenti\' olarak nitelendirilen Bayındır, artık sadece Türkiye\'de değil dünyada da konuşulur hale geldi.

Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteklediği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi Hollanda için üretim yapmaya başladı. 30 yıldır \'Siklamen çiçeği\' tohumu üreten Hollandalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi imzalayan BAYÇİKOOP, önemli bir Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirdiği tohumları artık Hollandalılar için hazırlayacak. Dünyanın en büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda yüzde 49\'luk paya sahip olan Hollanda ile yapılan bu anlaşma, Bayındırlı çiçek üreticileri için de tarihi bir dönüm noktası olacak.

\'SÖZLEŞMELİ ÜRETİMLE AYAĞA KALKTIK\'

Hollandalı çiçek tohumu üreticisi Varinova B.V. firması ile uzun soluklu görüşmelerin ardından kararlaştırılan anlaşmanın yapıldığını belirten BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, şöyle dedi:

“17 senedir aktif olarak çalışan kooperatifimiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktı. Biz bu gördüğümüz destek sayesinde artık sadece Bayındır\'da konuşulmakla kalmadık, Türkiye bizi konuştu. Şimdi ise dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizlerle işbirliği yapmaya başladı.\"

TÜRKİYE\'DE BİR İLK

Hollandalı firma ile yapılan anlaşmada en büyük etkinin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin referansı olduğunu belirten Sümerkan, geçen yıl kendilerine \'tohumları birleştirerek, tozlandırarak daha kaliteli bir bitki üretme\' anlamına gelen \"Islah çalışması yapabilir misiniz?\" teklifi geldiğini söyledi. Sümerkan, \"Bu olay şu anda Türkiye\'de pirinçte, mısırda uygulanmakta ama bu zamana kadar süs bitkileri ile ilgili ıslah çalışması hiç yapılmamıştı. Biz de bu alanda ilki gerçekleştirmeye karar verdik. Hollandalı firma ile görüşüp konuştuk, kendimizi tanıttık. Hollanda\'ya gittik, en büyük referansımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve bu işi başarabileceğimizi söyledik. Onlar da Bayındır\'a gelip çalışmalarımızı yerinde inceledi\" diye konuştu.

SOĞUK SEVEN SİKLAMEN ARTIK SICAĞA DAYANIKLI

Tohum ıslah çalışmasında Bayındırlı üreticilerden beklenilen siklamen çiçeğinin tohum türünün sıcak iklime dayanıklı, daha gür yapraklı ve daha çok çiçekli olan tür olduğunu ifade eden Sümerkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Soğuk havayı seven bir bitki olan siklamen sonbahar-kış aylarında çiçek acar. Yaz döneminde ise dinlenmeye geçer. Ancak Hollandalı şirketin bizden istediği; sıcağa dayanıklı bir siklamen çeşidi üretmemizdi. Ar-Ge seramızda bir yıl boyunca deneysel 48-49 derecedeki seramızda çalıştık. Denetim için geldiklerinde istedikleri görünümdeki siklamen çiçeğini buldular ve bizleri bu konuda çok başarılı buldular. 5 yıl boyunca her yılın sonunda yetiştirdiğimiz ürünün tohumunu alacağız ve onlar gelip yerinde bizi denetleyecekler. Hollandalı partner firmamızla ürünümüzü bütün dünyaya pazarlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye sınırlarını aşmaktı. Bunu da Hollanda ile anlaşma yaparak göstermiş olduk.\"

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