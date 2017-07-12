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Bayıltan 'oruç yumruğu'na 2 yıl hapis

Yumruk darbesiyle beyin travması geçiren Gökay Çetin, 9 gün hastanede tedavi görmüştü

12 Temmuz 2017 15:30

Ramazanda sigara içen gence yumruk atma davasında karar verildi. 9 yılla yargılanan saldırgan Ufuk Tekel, kasten yaralamadan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur Gökay Çetin, uğradığı saldırı sonrası 9 gün hastanede tedavi görmüştü.

Fatih’te geçen Ramazan ayında meydana gelen olayda, sigara içen Gökay Çetin’e (24) yumruk atarak bayıltan Ufuk Tekel, ‘ kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2016’da meydana gelen olayda, İstanbul Fatih’te bir giyim mağazasında çalışan Gökay Çetin, mağazanın önünde sigara içerken yanına yaklaşan Ufuk Tekel’in yumruklu saldırısına uğramıştı. Aldığı darbeyle bir anda kendinden geçen Çetin bilinci kapalı bir halde yere yığılmıştı.

 

Beyin travması geçirmişti

 

Yumruk darbesiyle beyin travması geçiren Gökay Çetin, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 9 gün tedavi görmüştü.

 

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