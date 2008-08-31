'Bayılırım böyle erkeklere'

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde düzenlenen ‘22'nci Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali' etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Sezen Aksu, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.



Konserine derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah renkli sahne kıyafeti ile çıkan Sezen Aksu, konsere ara verdiği sırada giydiği kırmızı tonda sahne kıyafeti ile geceye devam etti. Hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan Aksu, gençlere “Rahat olun. Siz de, ben de rahat oluyum. Ben dünyanın en rahat ve keyifine düşkün sanatçısıyım. Siz de öyle olun ve gecenin keyfini çıkarın” dedi.



Gazetecilere sadece çiçek ve plaket verilirken çekim izni verildi. Sezen Aksu'yu cep telefonları ile görüntülemek isteyenler izdihama neden oldu. Bir ara sahneye çıkardığı vokalistinin göbeğine atıfta bulunan Aksu, “Bunlar karı- koca yemek düşkünü. Bak ben neden yemiyorum, açlıktan ölüyorum, göbek bu, erir gider diye her bulduğunu yersen, işte böyle olursun” dedi.



'Küpeli erkeklere bayılırım'



Sezen Aksu, gecenin ilerleyen saatlerinde hayranları karşısında şov yapıp, zeybek havası oynarken büyük alkış topladı. Aksu, sahneye çıkardığı dansçısına küpe takmasını söylediğini, ancak, “Erkek adam küpe takar mı?” yanıtını verdiğini anlattıktan sonra “Sözümü dinlemiyo bu çocuk” diye sitem etti. Aksu, daha sonra, “Buradan Kastamonulu gençlere sesleniyorum. Siz de kulağınıza küpe takın. Küpe en çok erkeğe yakışır. Ben bayılırım küpeli erkeklere. Ama bakın Kastamonu'ya geldi de gençlerin aklını karıştırıyo demeyin sakın” diye espiri yaptı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aksu, sıcak havadan etkilenince sahnede bulunan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı. Kastamonulular yer bulamayınca, söylediği şarkılarla hayaranlarını coşturan Aksu'yu tarihi Taşköprü üzerinden izledi. Gecenin sonunda Taşköprü kaymakamı Ayhan Kartlı ve Taşköprü Belediye Başkanı Mustafa Günay, Aksu'ya teşekkür plaketi, çiçek ve meşhur Taşköprü sarımsağını verdi. Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

