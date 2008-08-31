T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Bayılırım böyle erkeklere'

22'nci Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali' etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Aksu, hayranlarını coşturdu.

31 Ağustos 2008 03:00

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde düzenlenen ‘22'nci Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali' etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Sezen Aksu, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Konserine derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah renkli sahne kıyafeti ile çıkan Sezen Aksu, konsere ara verdiği sırada giydiği kırmızı tonda sahne kıyafeti ile geceye devam etti. Hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan Aksu, gençlere “Rahat olun. Siz de, ben de rahat oluyum. Ben dünyanın en rahat ve keyifine düşkün sanatçısıyım. Siz de öyle olun ve gecenin keyfini çıkarın” dedi.

Gazetecilere sadece çiçek ve plaket verilirken çekim izni verildi. Sezen Aksu'yu cep telefonları ile görüntülemek isteyenler izdihama neden oldu. Bir ara sahneye çıkardığı vokalistinin göbeğine atıfta bulunan Aksu, “Bunlar karı- koca yemek düşkünü. Bak ben neden yemiyorum, açlıktan ölüyorum, göbek bu, erir gider diye her bulduğunu yersen, işte böyle olursun” dedi.

'Küpeli erkeklere bayılırım'

Sezen Aksu, gecenin ilerleyen saatlerinde hayranları karşısında şov yapıp, zeybek havası oynarken büyük alkış topladı. Aksu, sahneye çıkardığı dansçısına küpe takmasını söylediğini, ancak, “Erkek adam küpe takar mı?” yanıtını verdiğini anlattıktan sonra “Sözümü dinlemiyo bu çocuk” diye sitem etti. Aksu, daha sonra, “Buradan Kastamonulu gençlere sesleniyorum. Siz de kulağınıza küpe takın. Küpe en çok erkeğe yakışır. Ben bayılırım küpeli erkeklere. Ama bakın Kastamonu'ya geldi de gençlerin aklını karıştırıyo demeyin sakın” diye espiri yaptı.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aksu, sıcak havadan etkilenince sahnede bulunan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı. Kastamonulular yer bulamayınca, söylediği şarkılarla hayaranlarını coşturan Aksu'yu tarihi Taşköprü üzerinden izledi. Gecenin sonunda Taşköprü kaymakamı Ayhan Kartlı ve Taşköprü Belediye Başkanı Mustafa Günay, Aksu'ya teşekkür plaketi, çiçek ve meşhur Taşköprü sarımsağını verdi. Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24