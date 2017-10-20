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Bayılan genç kızı, halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde seyir halindeki halk otobüsünde bayılan genç kız, otobüsün güzergâhı değiştirilerek hastaneye götürüldü

20 Ekim 2017 21:04

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde seyir halindeki halk otobüsünde bayılan genç kız, otobüsün güzergâhı değiştirilerek hastaneye götürüldü. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şehzadeler İlçesi Turgutlu Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde seyir halinde olan 45 D 0128 plakalı halk otobüsündeki genç kız, fenalaşarak bayıldı. Yere yığılan kıza ilk müdahalede bulunan yolcular, otobüsü durdurması için sürücüye seslendi. Otobüs şoförü Cavit Bayrak ise vakit kaybetmeden güzergâh değiştirip, kızı Manisa Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Yolcuların yardımıyla taşınarak sedyeye bindirilen kıza, acil serviste müdahale edildi. Genç kızın hastaneye yetiştirilme çabası bir yolcu tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Halk otobüsü şoförü Cavit Bayrak, \"İnsan hayatı işten daha önemlidir. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı\" dedi.

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