Bayık: Türk devleti zırhlı araçlarla YPG'ye saldırıyor, IŞİD'e yardım ediyor

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê’ye dönük saldırıları için, “Türk devleti sınırdan zırhlı araçlarıyla YPG’nin araçlarına saldırıyor. YPG’nin hareket etmesini engellemeye çalışıyor, bu şekilde IŞİD’e yardım ediyorlar” dedi.

Cemil Bayık, Kobanê’ye dönük saldırıları Ronahi Tv’ye değerlendirdi.

Türkiye kirli oynuyor

“Aslında bu savaşın arkasında Türk devleti var” diyen Bayık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha Kobanê’ye dönük saldırılar başlamadan, Türk devlet yetkilileri Kobanê kantonunu tehdit etmişti. Demişlerdi kim Süleyman Şah’ı vurursa bizde onları vururuz. Süleyman Şah IŞİD’in elinde, Kobanê halkının elinde değil! Bu bir mesajdı... Yani eğer siz direnirseniz sizi vuracağız mesajıydı. Zaten trenlerle, Til Ebyad’a çok sayıda silah, cephane, tank, top taşıdılar. Türk devleti sınırdan zırhlı araçlarıyla YPG’nin araçlarına saldırıyor. YPG’nin hareket etmesini engellemeye çalışıyor, bu şekilde IŞİD’e yardım ediyorlar.”

Bayık, Türk devletinin IŞİD’i besleyip büyüttüğünü ve cesaretlendirdiğini ve bunun basın tarafından çok kez deşifre edildiğini belirtti. “Türkiye IŞİD ile Kürtlere darbe vurmak istiyor” diyen Bayık, bu saldırılarla Kürt halkının elde ettiği kazanımların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Böylece, Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu politikasında etkili olmak istediğini ifade eden Bayık, Türkiye’nin kirli ittifaklarının ortaya çıkmaması için IŞİD’e karşı koalisyonda yer almadığını belirtti. Türk devletinin IŞİD’i koalisyon ile pazarlık konusu yaptığını ifade eden Bayık, Türkiye’nin Kobanê’yi insansızlaştırarak, tampon bölge oluşturmayı hedeflediğini de ekledi.