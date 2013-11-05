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Politika

Bayık: Süreç öldü ama biz sürece yeniden can vermek istiyoruz

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, Bayık, PKK’nın barış istediğini, bunun için hükümetin müzakere koşullarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi

05 Kasım 2013 18:30


KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, çözüm sürecinin öldüğünü ama örgütlerinin barışa yeniden can vermek istediğini savundu.

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, İsveç'te yayınlanan bir gazeteye konuştu.

Bayık, PKK’nın barış istediğini, bunun için hükümetin müzakere koşullarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin tüm çözüm önerilerini reddettiğini ileri süren Bayık, "Barış süreci öldü ama biz ona yeniden can vermek istiyoruz" dedi.

KCK Eşbaşkanı, PKK'lıların yüzde 20'sinin değil, çoğunun Türkiye sınırları dışına çıktığını belirtti.

Bayık, ayrıca PKK'nın “Bağımsız Kürdistan değil, demokratik konfederasyon ve özerklik istediğini” söyledi.

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