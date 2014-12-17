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Dünya
Deutsche Welle

Bayık: IŞİD’in halifesi Erdoğan

PKK lideri Cemil Bayık, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, “IŞİD’in halifesi El Bağdadi değil, Erdoğan’dır’ diyerek Cumhurbaşkanı’na ağır suçlamalarda bulundu.

17 Aralık 2014 17:38


Alman haftalık Die Zeit gazetesine konuşan PKK lideri Cemil Bayık, Türkiye'yi, özel timler yoluyla IŞİD' e destek vermekle suçlayarak, “IŞİD'in halifesi El Bağdadi değil, Erdoğan'dır” dedi. Türk hükümetini IŞİD ile yoğun ilişkiler içinde bulunmakla suçlayan Bayık, IŞİD ve Özgür Suriye Ordusu içinde Türk özel güçleri bulunduğunu iddia etti. Bu güçlerin resmi görevli olmadığını ve PKK'ya karşı savaştığını belirten Bayık, “Türkiye artık düzenli orduyla bize karşı bir savaş yürütemez. Ama bu özel güçler yoluyla yürütebilir” diye konuştu.

Sözlerinin ağır suçlamalar içerdiğinin farkında olduğunu belirten Bayık, PKK'nın propaganda yapmaya ihtiyacı olmadığını, zaten AKP'nin de PKK ile bir çözüm bulma niyetine sahip olmadığını savundu.

“Çözüm süreci tek taraflı”

PKK lideri Cemil Bayık, Türkiye'de çözüm sürecinde PKK ile yürütülen müzakerelerin tek taraflı olduğunu belirterek, “Ama bu yola girdiğimize pişman değiliz” dedi. Abdullah Öcalan'ın müzakereler için taslak hazırladığını ve Türk hükümetinden bu taslakla ilgili görüş bildirmesini rica ettiklerini söyleyen Bayık, “Türk hükümeti bu öneriyi kabul etmezse bunu savaşa hazırlık olarak değerlendiririz. Bunu kabul etmeyiz” diye konuştu.

ABD ve Avrupa'ya mesaj

Barış sürecinde bir arabulucuya ihtiyaç olduğunu savunan Bayık, “ABD olabilir. Biz Türklerle çözüm istiyoruz. Amerikalılar bugün Kobani'de müttefikimizdir. Bizim gibi IŞİD'e karşı savaşıyorlar. ABD Ortadoğu'da Kürtlersiz politika yapamaz” dedi.

Avrupa'nın da PKK'ya yardım edebileceğini belirten Bayık, “Suriye'deki Kürt bölgeleri güvenceye alınırsa Avrupa böylece Rus enerjisine bağımlılığını azaltabilir. Akdeniz'e petrol ve doğalgazın yolu Rojava'dan da geçiyor. Bu yol güvenceye alınırsa Avrupa da rahat nefes alabilir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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