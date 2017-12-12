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Deutsche Welle

Bayern'in Fransız yıldızı Ribery hakim karşısında

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Ribery, eski menajeriyle arasındaki alacak davasında mahkemeye ifade verecek

12 Aralık 2017 15:30

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih futbol kulübünün yıldız oyuncularından Frank Ribery ile eski menajeri arasındaki alacak anlaşmazlığını konu alan dava Münih eyalet mahkemesinde başlıyor.

Fransız futbolcunun eski menajeri Bruno Heiderscheid, alacaklı olduğunu iddia ettiği 3 milyon 450 bin Euro'luk komisyon ücretini tahsil edebilmek için Ribery'yi mahkemeye vermişti.

Heiderscheid, 34 yaşındaki oyuncunun 2005 yılında Galatasaray'dan Olympique Marseille takımına transferini sağlamasına karşılık kendisine komisyon ödeme taahhüdünde bulunduğunu iddia ediyor. Lüksemburglu menajer, Ribery'nin sözlü vaadinin ardından 2006 yılında da bir sonraki transfer ücretinin yüzde 10'unu kendisine ödeyeceğine dair yazılı taahhütname imzaladığını belirtmişti.

İddiayı reddeden Ribery, 2007 yılında 25 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer olmadan önce menajeriyle ilişkisine son vermişti.

DW/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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