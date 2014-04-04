Bayern’den İngiliz medyasına engel



Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaşacağı Manchester United maçı öncesi Bavyera ekibiyle İngiliz medyası arasında gerginlik yaşanıyor.

Bayern kulübü, 1 Nisan'da deplasmanda Manchester United ile oynanan maç sonrası orta sahadaki milli yıldızı Bastian Schweinsteiger hakkında İngiliz basınında çıkan hakaret içeren haberlere tepki gösterdi.

Alman kulübü tarafından dün yayınlanan basın açıklamasında “İngiliz bulvar gazeteleri ‘Daily Mirror' ve ‘The Sun' futbolcumuz Bastian Schweinsteiger hakkında saygısızca, ayrımcı ve şahsını tahkir edici tarzda haber yaptılar. Bayern Münih kulübü bu şekildeki bir habercilik anlayışını kabul etmemektedir ve en sert şekilde kınamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu yüzden kulübün 9 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih ile Manchester United arasında Allianz Arena’da oynanacak rövanş karşılaşması için söz konusu iki gazetenin muhabirine akreditasyon izni vermeyeceği bildirildi.

“You dirty Schwein”

1-1 sona eren Manchester United – Bayern Münih maçında Bayern’in tek golünü atan ve son dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalan Bastian Schweinsteiger hakkında İngiliz bulvar gazeteleri “The Sun” ve “The Daily Mirror, Alman futbolcunun soyadında yer alan ve Almanca ‘domuz’ anlamına gelen 'Schwein' kelimesinden yola çıkarak “You Schwein” ('Seni domuz'), “You Dirty Schwein” ('Seni pis domuz') başlıklarını kullanmıştı.

Bayern Münih'e destek

Aralarında Alman Spor Gazetecileri Derneği’nin de olduğu basın kuruluşlarından Bayern kulübüne destek geldi. Başkan Erich Laaser “İki gazetenin haberi de aşağılayıcı unsurlar taşıyordu. Basın özgürlüğü her şeyin üzerindedir ancak bunun da bir sınırı vardır” ifadesini kullandı. Alman Gazeteciler Birliği (DJV) sözcüsü Hendrik Zörner de Bayern kulübünün kararına destek olarak “Ana başlıklar açıkça belden aşağı seviyedeydi. Almanya’da basın etiği yönetmelikleri buna izin vermezdi” dedi.

“The Daily Mirror” gazetesi bu adımla ilgili yorum yapmak istemezken “The Sun”ın bağlı olduğu yayınevi News UK'den bir sözcü, yakın bir zamanda kulüple telefonla ya da yazılı olarak bağlantı kurulmak istendiğini ifade etti.