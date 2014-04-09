Bayern yarı finale daha yakın



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki yarı finalist bu akşam oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Manchester United'ı kendi sahası Allianz Arena'da ağırlayacak.

Pep Guardiola'nın (üst resim) ekibi, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı Augsburg karşısında alınan 1-0'lık Bundesliga yenilgisinin ardından dikkatini tamamen Devler Ligi'ne yoğunlaştırmış durumda. İspanyol teknik adam, kadro rotasyonunu eleştirenlere kulak asmayarak 1-1'lik Manchester beraberliğinin ardından sürekli çalıştıklarını ve rakibi yenmek için planlarının hazır olduğunu dile getiriyor. Alman milli yıldız Thomas Müller de “Eğer Çarşamba günü yolumuza devam edebilirsek, her şeyi doğru yapmışız demektir” sözleriyle hocasına destek çıkıyor.

Bayern Münih'te kart cezaları nedeniyle Javi Martinez ve Bastian Schweinsteiger forma giyemeyecek. İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Dante, bu akşam takımdaki yerini alabilecek. Sakatlığı süren Badsutber, Contento, Shaqiri ve Thiago sahada olamayacak.

Rooney'nin oynaması bekleniyor

Manchester United'da en önemli eksik, sakatlığı devam eden Hollandalı yıldız Robin van Persie. Rafael da Silva, Fellaini ve Mata da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında. Sakatlığı geçen yıldız golcü Wayne Rooney'nin de ilk onbirde yer alması bekleniyor.

TSİ 21:45'te başlayacak olan Bayern Münih – Manchester United mücadelesini İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek.

İspanyol ateşi

İspanya liginde nefes nefese bir şampiyonluk mücadelesi veren lider Atletico Madrid ile ikinci Barcelona bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. 1-1 sona eren maçın rövanşı Madrid'in Vicente Calderon stadında oynanacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Howard Webb yönetecek.

Atletico Madrid'de sakatlığı bulunan Türk milli oyuncu Arda Turan'ın durumu belirsiz. Golcü Diego Costa'nın oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Ev sahibi takımda Javi Manquillo da sakat. Bu arada kart cezasını tamamlayan Raul Garcia takımdaki yerini alabilecek.

Barcelona'da ise sakatlıkları bulunan kaleci Victor Valdes'in yanı sıra Gerard Pique, Isaac Cuenca ve Jonathan dos Santos yok.