Bayern ve Schalke’nin mağlubiyet gecesi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih beşinci grup maçında ilk mağlubiyetini aldı. Grup liderliğini ve ikinci turu daha önce garantileyen Bavyera ekibi 10 kişi kaldığı maçta Manchester City'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın yıldızı Bayern filelerini 3 kez havalandıran İngiliz ekibinin Arjantinli golcüsü Aguero oldu (üst resim).

Etihad Stadyumunda oynanan ve 44 bin 510 kişinin izlediği karşılaşmada konuk takım uzun süre 10 kişi mücadele etti. 21'inci dakikada Auguero'yu düşüren Benatia hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı kullanan Aguero takımını öne geçirdi. Maçı bırakmayan Bayern Münih Xabi Alonso (40.) ve Robert Lewandowski'nin (45.) golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ancak ikinci yarının sonlarına doğru Alman takımındaki yorgunluk belirtileri beraberinde hataları da getirdi. Bu hataları affetmeyen isim yine Aguero oldu. Aguero 85 ve 90+1'inci dakikalarda attığı gollerle maçı skorunu belirledi.

E grubunun diğer mücadelesinde CSKA Moskova ile Roma 1-1 berabere kaldı. Mağlubiyete rağmen ikinci turu daha önce garantileyen 12 puanlı Bayern'in liderlikteki yeri değişmedi. Manchester City Bayern galibiyetiyle birlikte Roma ve CSKA gibi beş puana ulaşarak ikinci tur şansını son grup maçına taşıdı.

Schalke'de hayal kırıklığı

Schalke teknik direktörü Roberto di Matteo eski takımı karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. G grubunda oynanan maçta Schalke kendi sahasında Chelsea'ye 5-0 yenildi. 54 bin 442 kişinin izlediği maçta İngiliz temsilcisinin gollerini John Terry (2.), Willian (29.), Jan Kirchhoff kendi kalesine (44.), Didier Drogba (76.) ve Ramires kaydetti.

Tur için ince hesaplar

Bu sonuçla G grubunda 11 puana ulaşan lider Chelsea ikinci turu garantiledi. 5 puanla üçüncü sırada kalan Schalke tur şansını zora soktu. Elektirik arızası nedeniyle 40 dakika kesintiye uğrayan grubun diğer mücadelesinde Sporting Lizbon Maribor'u 3-1 mağlup ederek 7 puanla ikinci sırada yer aldı.

Mavi-beyazlı ekip 10 Aralık'taki son grup maçında 3 puanlı Maribor'a konuk olacak. Schalke'nin üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi'ne devam edebilmesi için en az beraberlik alması gerekiyor. Rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura yükselebilmesi için ise Lizbon ekibinin Chelsea deplasmanında kazanmaması gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında beşinci maçlar tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

E grubu:

CSKA Moskova 1 – Roma 1

Manchester City 3 – Bayern Münih 2

F grubu:

APOEL 0 – Barcelona 4

Paris St.Germain 3 – Ajax 1

G grubu:

Schalke 0 – Chelsea 5

Sporting Lizbon 3 – Maribor 1

H grubu:

BATE Borisov 0 – Porto 3

Shakhtar Donetsk 0 – Athletic Bilbao 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında oynanancak karşılaşmalarla beşinci maçlar tamamlanacak. D grubunda ikinci turu ve liderliği daha önce garantileyen Alman temsilcisi Borussia Dortmund Arsenal deplasmanına rahat gidecek. Grubun diğer maçında Galatasaray deplasmanda, grubunda puan alabildiği tek takım olan Anderlecht karşısında teselli arayacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise Monaco'yu konuk edecek. Sarı kart cezası biten Wendell ile sakatlığı sona eren Simon Rolfes ve Gonzalo Castro takımdaki yerini alabilecek. 9 puanla ilk sırada yer alan kırmızı-siyahlılar 5 puanla ikincilikte yer alan Fransız ekibi karşısında beraberlik durumunda ikinci turu, galip geldiği taktirde ise liderliği garantileyecek. Leverkusen gruptaki tek yenilgisini Monaco'dan almıştı. Bu akşam oynanacak maçları programı şöyle;

A grubu:

TSİ 21:45 Atletico Madrid – Olympiakos

Malmö – Juventus

B grubu:

TSİ 21:45 Basel – Real Madrid

Ludogorets Razgrad – Liverpool

C grubu

TSİ 19:00 Zenit – Benfica

TSİ 21:45 Bayer Leverkusen – Monaco

D grubu:

TSİ 21:45 Anderlecht – Galatasaray

Arsenal – Borussia Dortmund