Bayern ve Gladbach mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları A, B, C ve D grubunda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. D grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Bayern Münih, geçen yılın finalisti Atletico Madrid’e deplasmanda 1-0 yenildi. 48 bin 242 kişinin izlediği Vicente Calderon’daki maçın tek golünü 35’inci dakikada Yannick Ferreira-Carrasco attı (üst resim).

Ev sahibi takım 84’üncü dakikada Antoine Griezmann ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bayern Münih geçen sezon yarı finalde 1-0 yenildiği rakibine 154 gün sonra bu kez grup aşamasında yine aynı skorla boyun eğdi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti Bayern Münih’in başında çıktığı 8 resmi maçı kazandıktan sonra ilk mağlubiyeti almış oldu. Ancelotti “Bugün yeterince etkili değildik. Kazanacak azimde oynamadık, yavaştık” değerlendirmesinde bulundu.

D grubunda puanını 6 yapan Atletico Madrid lider. Üç puanda kalan Bayern ikinci sırada. Grubun diğer mücadelesinde 2-2 berabere kalan Rostov ile PSV Eindhoven puanları paylaştı. 1’er puanlı Eindhoven üçüncü, Rostov dördüncü sırada.

19 Ekim’de oynanacak 3’üncü hafta maçında Atletico Madrid Rostov deplasmanına giderken, Bayern Münih Eindhoven’i ağırlayacak.

Arda attı, Barcelona kazandı

Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer Alman temsilcisi Mönchengladbach C grubu maçında Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu. Borussia Park’ta oynanan 46 bin 283 kişinin izlediği karşılaşmada ‘Taylar’ 34’üncü dakikada Thorgan Hazard’ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

60’ncı dakikada oyuna Rakitic’in yerine dahil olan Türk milli oyuncu Arda Turan 65’inci dakikada attığı şık golle Katalan ekibine beraberliği getirdi. Gerard Pique 74’üncü dakikada kaydettiği golle maçın 2-1’lik skorunu belirleyen isim oldu. Pique’nin attığı golde Gladbach kalecisi Yann Sommer’in de hatası vardı. Barcelona’da süper yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

Mönchengladbach 11 maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında ilk kez resmi bir maçta kaybetse de güçlü rakibine karşı sergilediği başarılı futbolla taraftarlarını memnun etti. Gladbach menajeri Max Eberl karşılama sonrası “Harika bir akşam oldu. Takım elinden geleni yaptı. Güçlü bir rakibe karşı çok iyi mücadele ettik” diye konuştu.

Grubun diğer karşılaşmasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Celtic deplasmanında rakibiyle 3-3 berabera kaldı. C grubunda Barcelona 6 puanla lider. 4 puanlı Manchester City ikinci, 1 puanlı Celtic üçüncü. Henüz puanı olmayan Mönchengladbach son sırada.

19 Ekim’de oynanacak üçüncü hafta maçlarında Barcelona Manchester City’yi, Celtic Gladbach’ı konuk edecek.

Beşiktaş puanları bir bir topluyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, B grubu maçında ağırladığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Beşiktaş 33 bin 938 kişinin izlediği Vodafone Arena’daki maçta Ricardo Quaresma’nın 29’uncu dakikada serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Dinamo Kiev bu gole oyuna girdikten kısa süre sonra topu ağlara gönderen Victor Tsygankov ile karşılık verdi (65.).

Grubun diğer maçında Benfica’yı 4-2 mağlup eden Napoli puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. 2 puanlı Beşiktaş ikinci sırada yer alırken 1’er puanlı Dinamo Kiev ve Benfica 3 ve 4'üncü sıraları paylaştı. Gruptaki 3’üncü maçlar 19 Ekim’de oynanacak. Beşiktaş Napoli deplasmanına giderken, Dinamo Kiev Benfica’yı konuk edecek.

Gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında A, B, C ve D grubunda 8 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle;

A grubu: Rasgrad 1 – Paris St. Germain 3, Arsenal 2 – Basel 0

B grubu: Beşiktaş 1 – Dinamo Kiev 1, Napoli 4 – Benfica 2

C grubu: Mönchengladbach 1 – Barcelona 2, Celtic 3 – Manchester City 3

D grubu: Atletico Madrid 1 – Bayer Münih 0, Rostov 2 – PSV Eindhoven 2

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ