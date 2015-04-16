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Deutsche Welle

Bayern turu zora soktu

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto deplasmanında 3-1 yenildi. PSG’i sahasında 3-1 mağlup eden Barcelona ise yarı final kapısını araladı.

16 Nisan 2015 15:52


Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Porto'ya konuk oldu. Alman şampiyonluk rekortmeni rakibine 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Ev sahibi takım biri penaltıdan olmak üzere Ricardo Quaresma (3./10.) ve Jackson Martinez'in (65.) golleriyle sonuca giderken Bayern'in tek sayısı Thiago'dan geldi.

Porto 50 bin kişinin izlediği Estadio Dragao'daki maçta Bayern Münihli defans oyuncularının hatalarını iyi kullanıp sonuca gitti. Portekiz temsilcisi daha 10'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi. Henüz 70'nci saniyede Xabi Alonso ceza alanı önünde topu Martinez'e kaptırdı. Golcü oyuncuyu engellemeye çalışan kaleci Neuer penaltıya sebebiyet verdi ve sarı kart gördü. Penaltıyı gole çeviren Quaresma takımını 1-0 öne geçirdi (3.). Bu golden sadece 8 dakika sonra bu kez kendi yarı sahasında Dante yaptığı hatayla topu Quaresma'ya kaptırdı. Bir kez daha Neuer ile karşı karşıya kalan Portekizli milli oyuncu topu ağlara göndermekte zorlanmadı (10.). 28'nci dakikada Boateng'in ortasına Porto kale alanı içinde dokunan Thiago skoru 2-1 yaparak takımını umutlandırdı (28.). Ancak ikinci yarıda da rakibi karşısında oyun kurmakta zorlanan Bayern 65'nci dakikada Boateng'in kaçırdığı topta Jackson Martinez'in golüne engel olamadı ve 90 dakika 3-1 sona erdi.

Teknik direktör Pep Guardiola maç boyunca Franck Ribery ve Arjen Robben gibi yaratıcı oyuncularını aradı. Ribery ve Robben'in yanı sıra Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Javi Martinez ve David Alaba sakatlıkları nedeniyle Porto karşısında forma giyemedi.

Bayernli futbolcu Thomas Müller “Genel olarak sonuçlar performansı yansıtır. Biz kötü başladık, Porto da defansa ağırlık verdi” derken kaptan Phillip Lahm da “Sahamızda oyun kurarak atak geliştirmeye alışkınız. Bu tabi riskli bir taktik. Hatasız futbol olmaz. 3-1 kötü bir sonuç ancak rövanşta her şey olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan Salı günü Münih'te oynanacak.

Barcelona tur kapısını araladı

Gecenin bir diğer mücadelesinde Barcelona deplasmanda Paris St.Germain'i 3-1 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. İspanyol ekibinin gollerini Neymar (18.) ve Suarez (67./79.) atarken Fransa temsilcisinin tek golü van der Wiel'den geldi (82.). Bu maçın rövanşı 21 Nisan'da Barceloan'ın stadı Camp Nou'da oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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