Bayern şampiyonluğa çok yakın

Bayern Münih, Uli Hoeneß’in hapis cezası alıp başkanlıktan istifa etmesinin

ardından çıktığı ilk maçta 51 yıllık Bundesliga tarihinde şampiyonluğunu en

erken ilan eden takım olma yolunda dev bir adım attı. Lider Bayern, 25’nci

haftanın önemli maçında Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi. Yenilmezlik serisini

50 maça çıkaran Bavyera ekibi gelecek hafta Mainz deplasmanında

Bundesliga’daki 24'üncü şampiyonluğunu ilan edebilir.

Leverkusen galibiyetiyle ligde üst üste

17’nci maçını da kazanan

şampiyonluk rekortmeni, en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki

puan farkını 23’e yükseltti. 71 bin kişinin izlediği Allianz Arena’daki maçta

Bayern Münih’in gollerini Mario Mandzukic (44.) ve serbest vuruştan Bastian

Schweinsteiger (52.) attı. Konuk takımın tek golünü uzatma bölümünde

Stefan Kießling kaydetti (90+1). Bayern’in puanı 71.

Vergi kaçırma suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Uli Hoeneß'in

tribündeki koltuğu bu kez boş kalırken, Bayernli taraftarların 62 yaşındaki eski

başkan lehine tezahürat yapması ve pankartlar açması dikkat çekti.

Dortmund’a mağlubiyet şoku

Lider Bayern’in takipçisi Borussia Dortmund ise 25’nci haftayı beklemediği

bir mağlubiyetle kapadı. Borussia Mönchengladbach’a 2-1 kaybeden sarı-siyahlılar bu sezon sahasındaki 4’üncü yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya

yükselen ezeli rakibi Schalke ile arasındaki puan farkı 1’e indi.

Jürgen Klopp’un takımı maça iyi başladı ancak bulduğu fırsatları

değerlendiremedi. Atamayana atarlar kuralı işledi ve konuk Gladbach ilk

yarıda Raffael (31.) ve Max Kruse’nin golleriyle (40.) iki farklı üstünlüğü

yakaladı. İkinci yarıda Gladbachlı Havard Nordveit’ın ikinci sarı kartını

görerek oyun dışı kalmasıyla maça yeniden heyecan geldi (69.). Bu bölümde

rakibinin üstüne daha etkili giden ev sahibi takım Miloş Jojic ile farkı 1’e

indirme fırsatı yakalasa da (77.) sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf

Mönchengladbach oldu.

Dortmund deplasmanında sürpriz bir

galibiyet elde eden ‘Taylar’ 9 hafta

sonra ligde 3 puanı bir arada gördü. Borussia Dortmund teknik direktörü

Jürgen Klopp, itirazları nedeniyle maçın uzatma bölümünde tribüne

gönderildi.

Mainz maçı çevirdi

Hoffenheim, bir süre önce çok

sık yaptığı gibi sahasında puan dağıtma

alışkanlığına geri döndü. 25’nci haftada Mainz’ı konuk eden mavi-beyazlılar,

2-0’lık üstünlüğü yakalamasına rağmen maçı kazanan 4-2’lik skorla Mainz

oldu.

Hoffenheimlı Sejad Salihovic’in penaltı kaçırdığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Ev

sahibi takım ikinci yarıya birbirinden şık gollerle başladı ve önce Eugen

Polanski (49.) ardından Roberto Fimino farkı 2’ye çıkardı (52.). Ama bu

skoru kabullenme niyetinde olmayan Mainz, 8. dakikada attığı 3 golle öne

geçti ve maçı lehine çevirdi. Kırmızı-beyazlıların gollerini Maxim Choupo-Moting (67.), Benedikt Saller (73.) ve Shinji Okazaki (75./90+2.) attı.

Hoffenheimlı Beck, kameramanı bayılttı

Haftanın zevkli ve gollü geçen

mücadelesinde yaşanan ilginç ve üzücü bir

olay herkesi korkuttu. Maçın 24’üncü dakikası oynanırken Hoffenheimlı

savunmacı Andreas Beck duramayarak saha kenarındaki kameraya ve çekim

yapan kameramana çarparak devirdi. Yayıncı kuruluşun kameramanı kısa

süreli bilinç kaybı yaşadı. Bu olay nedeniyle maç kısa süreli dururken

hastaneye kaldırılan kameramanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tayfun Korkutlu Hannover'den başkent

zaferi

Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96’nın küme düşme korkusu

geride

kaldı. Aşağı Saksonya ekibi, Hertha Berlin’i deplasmanda 3-0 yenerek

haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. İlk sezon golünü

kaydeden Lars Stindl (49.), Jan Schlaudraff (57.) ve Szabolcs Huszti’nin

(90+1) golleriyle sonuca giden Hannover, bu sezon ikinci deplasman

galibiyetini elde etti. Birçok Hertha taraftarı maçı son düdüğü beklemeden

terk etti. Hannover bu galibiyetle gözünü orta sıralara çevirirken, Hertha’nın

9’unculuktaki yeri değişmedi.

Huub Stevenslı Stuttgart’a

1 puan

Bundesliga'ya yeniden dönen Huub Stevens, düşme

hattındaki yeni takımı

Stuttgart yönetiminde çıktığı ilk maçta takımına en azından 1 puan

kazandırdı. Werder Bremen – Stuttgart mücadelesi 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar Martin Harnik’in kaçırdığı penaltının (45.) ardından Georg

Niedermeier’in golüyle 1-0 öne geçti (55.). Ancak Bremenli Aaron Hunt’ın

serbest vuruştan kaydettiği beraberlik golü (79.) Stuttgart teknik direktörünün

görevine 3 puanla başlamasına engel oldu. Stuttgart tehlikeli bölgeden

kurtulamadı, Bremen ise biraz rahatladı.

Lig sonuncusu Eintracht Braunschweig ile son haftalarda düşüşe geçen

Wolfsburg arasında oynanan Aşağı Saksonya derbisi de 1-1 sona erdi.

Düşük tempoda oynanan maçta konuk Wolfsburg Luiz Gustavo ile öne

geçerken, Braunschweig bu gole ikinci yarının başında Kerim Bellarabi ile

karşılık verdi (48.). Bu puan, hala en güçlü küme düşme adayı olan

Braunschweig’ı memnun etmedi. Wolfsburg ise beşincilikteki yerini Mainz’a

kaptırsa da Avrupa kupalarına katılım sırasında kaldı.

Schalke’nin dönüşü

Cuma günü oynanan 25’nci haftanın

açılış maçında Schalke 04, Augsburg

deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle

ayrılarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma yolunda

önemli bir adım attı. Augsburglu Tobias Werner’in golüyle (5.) geriye düşen

Schalke, Hollandalı yıldızı Klaas Jan Huntelaar’ın iki golüyle (33./49.) maçı

çevirdi. Mavi-beyazlılar bu sonuçla haftayı mağlubiyetle kapatan Bayer

Leverkusen’in yerine üçüncü sıraya yükseldi.

Bundesliga'da 25'nci hafta bugün (16 Mart Pazar) yapılacak

iki karşılaşmayla

tamamlanacak. TSİ 16:30’daki maçta Hamburg Nürnberg’i konuk ederken

TSİ 18:30’da Eintracht Frankfurt’un konuğu Freiburg olacak.

Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ufuk Çakır

Editör: Ahmet Günaltay