Bayern şampiyonluğa çok yakın

Bayern Münih, Uli Hoeneß’in hapis cezası alıp başkanlıktan istifa etmesinin
ardından çıktığı ilk maçta 51 yıllık Bundesliga tarihinde şampiyonluğunu en
erken ilan eden takım olma yolunda dev bir adım attı. Lider Bayern, 25’nci
haftanın önemli maçında Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi. Yenilmezlik serisini
50 maça çıkaran Bavyera ekibi gelecek hafta Mainz deplasmanında
Bundesliga’daki 24'üncü şampiyonluğunu ilan edebilir.
Leverkusen galibiyetiyle ligde üst üste
17’nci maçını da kazanan
şampiyonluk rekortmeni, en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki
puan farkını 23’e yükseltti. 71 bin kişinin izlediği Allianz Arena’daki maçta
Bayern Münih’in gollerini Mario Mandzukic (44.) ve serbest vuruştan Bastian
Schweinsteiger (52.) attı. Konuk takımın tek golünü uzatma bölümünde
Stefan Kießling kaydetti (90+1). Bayern’in puanı 71.
Vergi kaçırma suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Uli Hoeneß'in
tribündeki koltuğu bu kez boş kalırken, Bayernli taraftarların 62 yaşındaki eski
başkan lehine tezahürat yapması ve pankartlar açması dikkat çekti.
Dortmund’a mağlubiyet şoku
Lider Bayern’in takipçisi Borussia Dortmund ise 25’nci haftayı beklemediği
bir mağlubiyetle kapadı. Borussia Mönchengladbach’a 2-1 kaybeden sarı-siyahlılar bu sezon sahasındaki 4’üncü yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya
yükselen ezeli rakibi Schalke ile arasındaki puan farkı 1’e indi.
Jürgen Klopp’un takımı maça iyi başladı ancak bulduğu fırsatları
değerlendiremedi. Atamayana atarlar kuralı işledi ve konuk Gladbach ilk
yarıda Raffael (31.) ve Max Kruse’nin golleriyle (40.) iki farklı üstünlüğü
yakaladı. İkinci yarıda Gladbachlı Havard Nordveit’ın ikinci sarı kartını
görerek oyun dışı kalmasıyla maça yeniden heyecan geldi (69.). Bu bölümde
rakibinin üstüne daha etkili giden ev sahibi takım Miloş Jojic ile farkı 1’e
indirme fırsatı yakalasa da (77.) sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf
Mönchengladbach oldu.
Dortmund deplasmanında sürpriz bir
galibiyet elde eden ‘Taylar’ 9 hafta
sonra ligde 3 puanı bir arada gördü. Borussia Dortmund teknik direktörü
Jürgen Klopp, itirazları nedeniyle maçın uzatma bölümünde tribüne
gönderildi.
Mainz maçı çevirdi
Hoffenheim, bir süre önce çok
sık yaptığı gibi sahasında puan dağıtma
alışkanlığına geri döndü. 25’nci haftada Mainz’ı konuk eden mavi-beyazlılar,
2-0’lık üstünlüğü yakalamasına rağmen maçı kazanan 4-2’lik skorla Mainz
oldu.
Hoffenheimlı Sejad Salihovic’in penaltı kaçırdığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Ev
sahibi takım ikinci yarıya birbirinden şık gollerle başladı ve önce Eugen
Polanski (49.) ardından Roberto Fimino farkı 2’ye çıkardı (52.). Ama bu
skoru kabullenme niyetinde olmayan Mainz, 8. dakikada attığı 3 golle öne
geçti ve maçı lehine çevirdi. Kırmızı-beyazlıların gollerini Maxim Choupo-Moting (67.), Benedikt Saller (73.) ve Shinji Okazaki (75./90+2.) attı.
Hoffenheimlı Beck, kameramanı bayılttı
Haftanın zevkli ve gollü geçen
mücadelesinde yaşanan ilginç ve üzücü bir
olay herkesi korkuttu. Maçın 24’üncü dakikası oynanırken Hoffenheimlı
savunmacı Andreas Beck duramayarak saha kenarındaki kameraya ve çekim
yapan kameramana çarparak devirdi. Yayıncı kuruluşun kameramanı kısa
süreli bilinç kaybı yaşadı. Bu olay nedeniyle maç kısa süreli dururken
hastaneye kaldırılan kameramanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tayfun Korkutlu Hannover'den başkent
zaferi
Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96’nın küme düşme korkusu
geride
kaldı. Aşağı Saksonya ekibi, Hertha Berlin’i deplasmanda 3-0 yenerek
haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. İlk sezon golünü
kaydeden Lars Stindl (49.), Jan Schlaudraff (57.) ve Szabolcs Huszti’nin
(90+1) golleriyle sonuca giden Hannover, bu sezon ikinci deplasman
galibiyetini elde etti. Birçok Hertha taraftarı maçı son düdüğü beklemeden
terk etti. Hannover bu galibiyetle gözünü orta sıralara çevirirken, Hertha’nın
9’unculuktaki yeri değişmedi.
Huub Stevenslı Stuttgart’a
1 puan
Bundesliga'ya yeniden dönen Huub Stevens, düşme
hattındaki yeni takımı
Stuttgart yönetiminde çıktığı ilk maçta takımına en azından 1 puan
kazandırdı. Werder Bremen – Stuttgart mücadelesi 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar Martin Harnik’in kaçırdığı penaltının (45.) ardından Georg
Niedermeier’in golüyle 1-0 öne geçti (55.). Ancak Bremenli Aaron Hunt’ın
serbest vuruştan kaydettiği beraberlik golü (79.) Stuttgart teknik direktörünün
görevine 3 puanla başlamasına engel oldu. Stuttgart tehlikeli bölgeden
kurtulamadı, Bremen ise biraz rahatladı.
Lig sonuncusu Eintracht Braunschweig ile son haftalarda düşüşe geçen
Wolfsburg arasında oynanan Aşağı Saksonya derbisi de 1-1 sona erdi.
Düşük tempoda oynanan maçta konuk Wolfsburg Luiz Gustavo ile öne
geçerken, Braunschweig bu gole ikinci yarının başında Kerim Bellarabi ile
karşılık verdi (48.). Bu puan, hala en güçlü küme düşme adayı olan
Braunschweig’ı memnun etmedi. Wolfsburg ise beşincilikteki yerini Mainz’a
kaptırsa da Avrupa kupalarına katılım sırasında kaldı.
Schalke’nin dönüşü
Cuma günü oynanan 25’nci haftanın
açılış maçında Schalke 04, Augsburg
deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle
ayrılarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma yolunda
önemli bir adım attı. Augsburglu Tobias Werner’in golüyle (5.) geriye düşen
Schalke, Hollandalı yıldızı Klaas Jan Huntelaar’ın iki golüyle (33./49.) maçı
çevirdi. Mavi-beyazlılar bu sonuçla haftayı mağlubiyetle kapatan Bayer
Leverkusen’in yerine üçüncü sıraya yükseldi.
Bundesliga'da 25'nci hafta bugün (16 Mart Pazar) yapılacak
iki karşılaşmayla
tamamlanacak. TSİ 16:30’daki maçta Hamburg Nürnberg’i konuk ederken
TSİ 18:30’da Eintracht Frankfurt’un konuğu Freiburg olacak.
Deutsche Welle Türkçe
Derleyen: Ufuk Çakır
Editör: Ahmet Günaltay