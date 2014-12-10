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Spor
Deutsche Welle

Bayern rahat, Schalke sıkıntılı

Şampiyonlar Ligi gruplarında liderliği garantileyen Bayern Münih gruplara CSKA galibiyetiyle veda etmek istiyor. Schalke’nin ise ikinci tur için Maribor deplasmanında kazanması tek başına yeterli olmayacak.

10 Aralık 2014 15:49


E grubunda liderliği ve dolaysıyla ikinci turu daha önce garantileyen 12 puanlı Bayern Münih bu akşam sahasında ağırlayacağı Rus ekibi CSKA Moskova'nın karşısına rahat çıkacak. Ancak grup ikinciliği son maçlara kaldı. 5’er puana sahip Bayern’in takipçileri Manchester City, Roma ve CSKA Moskova'dan biri bu akşam ikinci sırayı alıp tur atlamaya çalışacak.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heniz Rummenigge “Liderliği dördüncü haftada garantiledik. Ancak yine de gruplara galibiyetle veda etmek istiyoruz” derken başarılı oyuncu Thomas Müller de “Taraftarlarımız yine tribünleri dolduracak. Onları mutlu etmek istiyoruz” ifadalerini kullandı. Bayern Münih’in CSKA Moskova’yı da yenmesi halinde UEFA’dan kazandığı prim miktarı 17,1 milyon euroyu bulacak.

TSİ 21:45’te başlayacak olan Bayern Münih – CSKA Moskova karşılaşmasını Portekizli hakem Olegario Benquerenca yönetecek.

Slovenya'da olmak ya da olmamak

G grubunda ise Schalke bambaşka bir tablo ile karşı karşıya. Mavi-beyazlılar’ın Slovenya şampiyonu Maribor deplasmanında mutlaka kazanması gerekiyor. Schalke'ye galibiyet yetmeyecek. Aynı zamanda grup ikincisi Sporting Lizbon’un liderliği daha önce garantileyen Chelsea deplasmanında kaybetmesi de gerekiyor.

Alman ekibinin Maribor karşısında alacağı sonuca göre UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme ve hatta Avrupa’ya veda etme olasılığı da var. Bundesliga’da üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Roberto di Matteo'nun takımı, Maribor karşısına moralli çıkacak. Di Matteo’nun geçen hafta sonu ligde 4-0 kazandıkları Stuttgart karşısındaki 11’de fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Ayak bileğindeki sakatlık devam eden Kevin-Prince Boateng forma giyemeyecek.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yöneteceği Maribor – Schalke mücadelesi TSİ 21.45’te başlayacak.

Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Tamamı TSİ 21:45’te başlayacak olan maçların programı şöyle;

E grubu:

Bayern Münih – CSKA Moskova

Roma – Manchester City

F grubu:

Ajax – APOEL

Barcelona – Paris Saint Germain

G grubu:

Chelsea – Sporting Lizbon

Maribor – Schalke

H grubu:

Athletic Bilbao – BATE Borisov

Porto – Shakhtar Donetsk

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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