Bayern Porto’yu dağıttı



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih fırtınası. Almanya’nın şampiyonluk rekortmeni ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği çeyrek finalin rövanş mücadelesinde Portekiz temsilcisi Porto’yu 6-1’lik skorla adeta sahadan sildi ve adını toplamda 9’uncu, art arda ise 4’üncü kez yarı finale yazdırdı.

İlk yarıda 5-0’lık skor

70 bin kişinin tribünleri tamamen doldurduğu Allianz Arena’daki maça fırtına gibi başlayan Bayern ekibi henüz 10’uncu dakikada direkten dönen bir topta adeta gollerin haberini verdi. Kırmızı-beyazlılar daha ilk çeyrek dolmadan Thiago’nun kafa golüyle skoru 1-0’a getirdi (14.). Ardından gol sağanağı başladı ve Jerome Boateng (22.), Robert Lewandowski (27.), Thomas Müller (36.) ve bir kez daha Lewandowski (40.)’nin golleriyle ilk yarı 5-0 Bayern’in lehine sona erdi. Ev sahibi takım böylece turu geçmek için kendisine yetecek skorun fazlasını daha ilk yarıda yakaladı.

Bayern Münih ikinci yarıda oyunu rölantiye alırken konuk takım gol atmaktan çok, daha fazla gol yememeye çalıştı. Son bölüme doğru defansın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan Porto’nun golcü ismi Jackson Martinez takımının şeref sayısını kaydetti (73.) ve skoru 5-1’e getirdi. Bitime üç dakika kala Portolu savunmacı Ivan Marcano, ceza alanı önünde Thiago’yu sert bir faulle durdurunca ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı (87.). Aynı dakikada hakeme itiraz eden Porto teknik direktörü Lopetegui de tribüne gönderildi. Serbest vuruşu gole çeviren Xabi Alonso maçın 6-1’lik skorunu belirledi (88.).

Bayern Münih böylece Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına girerek 6 Haziran’da Berlin’de oynanacak final için şansını sürdürdü.

‘Bayern Avrupa’nın en iyi takımı’

Skora 2 golle katkı sağlayan Robert Lewandowski “İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Bir çok kişi başaramayacağımızı düşünüyordu ama biz Bayerniz. İşi sıkı tutmamız gerektiğini biliyorduk. Ancak ilk yarıda beş gol atmamız gerçekten olağanüstüydü” değerlendirmesinde bulundu. Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola ise “Oyuncularım her türlü övgüyü hak ediyor. Porto’daki ilk maçtan bambaşka bir oyun oynadık. Mücadele etmeden bu sonuca ulaşamazdık. Beni fazlasıyla mutlu eden oyuncularıma sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Münih’e 3-1’in avantajıyla gelen Porto teknik direktörü Julen Lopetegui ise maç sonrası hayal kırıklığı yaşıyordu. İspanyol teknik adam maçı “Bize sadece onları kutlamak düşer. Harika bir ilk yarı çıkardılar ve hak ederek kazandılar. Bence Bayern Münih Avrupa’nın en iyi takımıdır” sözleriyle değerlendirdi.

Neymar'dan çifte gol

Bayern Münih’in yanı sıra gecenin adını yarı finale yazdıran bir başka ekibi Barcelona oldu. Katalan temsilcisi Paris’te 3-1 kazandığı maçın rövanşında Paris St.Germain’i Camp Nou’da da 2-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takımın gollerini Brezilyalı yıldızı Neymar attı (14./34.).

Sonucu değerlendiren Barcelona teknik direktörü Luis Enrique “İyi bir çeyrek final çıkardık ve rakibimizi iki maçta da yendik. Oyuna konsantre olmamız ve erken bir gol bulabilmemiz önemliydi. Şampiyonluğun favorisi değiliz ancak buna aday dört takımdan biriyiz” diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son iki yarı finalist bu akşam belli olacak. Son şampiyon Real Madrid 0-0’ın rövanşında Atletico Madrid’i Bernabeu stadında ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk edecek. İki karşılaşma da TSİ 21:45’te başlayacak.