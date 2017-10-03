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Spor

Bayern Münih'te Van Gaal sesleri

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'in, Hollandalı çalıştırıcı Louis Van Gaal ile görüşme halinde olduğu iddia edildi

03 Ekim 2017 22:22

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih\'in, Hollandalı çalıştırıcı Louis Van Gaal ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımın başına yardımcı antrenör William Sagnol\'u getiren Bavyera ekibi, son olarak Manchester United\'ta görev yapan Louis Van Gaal ile görüşmelere başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde oynanan Paris Saint-Germain mücadelesinde 3-0\'lık mağlubiyet alınmasının ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, 2009-2011 yılları arasında Bavyera ekibini çalıştıran Louis Van Gaal ile bugün irtibata geçti. İddialara göre Bayern Münih yönetimi, kulübü tanıyan ve büyük bir tecrübeye sahip olan Hollandalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.
Bayern Münih\'in, son olarak Borussia Dortmund\'u çalıştıran Thomas Tuchel ve şu anda Hoffenheim\'ın başında bulunan Julian Nagelsmann ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

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