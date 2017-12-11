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Spor

Bayern Münih'te teknik direktörü Jupp Heynckes "Çok da kolay bir kura çekmedik"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, futbolcular Thomas Müller ve Arjen Robben eşleşmeyi değerlendirdi

11 Aralık 2017 19:08

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih\'te teknik direktör Jupp Heynckes, futbolcular Thomas Müller ve Arjen Robben eşleşmeyi değerlendirdi.
Beşiktaş\'ı yakından tanıdığını belirten Heynckes \"Beşiktaş\'ı iyi biliyorum. Beşiktaş grubundan namağlup ve lider çıkmış bir takım. Ayrıca çok iyi bir teknik adamları var. Bakıldığında çok da kolay bir kura çekmedik. Beşiktaş iyi bir takım. Amaçımız iki maçtada iyi oyunla galip gelmek\" diye konuştu. 
THOMAS MÜLLER \"ÇEKTİĞİMİZ KURUDAN MEMNUNUM\"
Alman Milli Takımı ve Bayern Münuh\'in yıldız ismi Thomas Müller ise \"Çektiğimiz kurudan memnunum. İlk maçımızı Münih\'te oynayacağız. Buradan istediğimiz skor ile İstanbul\'a gitmek istiyoruz. İkinci maçta çok dikkatli olmamız lazım.\" şeklinde konuştu.
ROBBEN \"KARİYERİMDE BEŞİKTAŞ\'A KARŞI HİÇ OYNAMADIM\"
Bavyera ekibinin Hollandalı yıldızı Robben\'de Beşiktaş\'a karşı ilk kez oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Robben \"Güzel bir kura. Daha önce kariyerimde Beşiktaş\'a karşı hiç oynamadım. 2 maçtada dikkatli olmamız lazım. Gruplarında Leipzig\'i iki kez yenmiş bir takım Beşiktaş. Ama ilk maçımızı evimizde oynayıp, iyi bir skor ile başlamak istiyoruz\" ifadelerini kullandım. 


 

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