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Spor

Bayern Münih’te sakatlanan Neuer'in yerine 'emekli' çözümü

Neuer'in 2018'den önce sahalara dönmesi beklenmiyor

22 Eylül 2017 15:59

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer’in 2017 yılını sakatlığı nedeniyle kapatması üzerine geçen sezon emekli olan kaleci Tom Starke’yi tekrar futbola döndürme kararı aldı.

Neuer’in yokluğunda kimi tercih edeceğinin sorulması üzerine Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen sezon emekliliğini açıklayan 36 yaşındaki Tom Starke’yi tekrar kadroya katacaklarını söyledi.

Metatars kırığı bulunan 31 yaşındaki Neuer’in 1 Ocak 2018’den önce sahalara dönmesi mümkün görünmüyor.

Son olarak Bayern Münih forması giyen Starke, Alman devinin kalesini koruduğu 10 maçta 12 gol yedi.

Daha önce futbolu bırakan bir futbolcunun 'zorunlu halden' geri döndürülmesi durumu Manchester United'ta da yaşanmış, geçici olarak ManU'nun teknik direktörlüğünü yapan Ryan Giggs aynı zamanda oyuna da girmişti. Galli futbolcunun kendisini oyuna alması, sosyal medyada da ilgi çekmişti.

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