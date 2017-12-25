Bayern Münih'te, Rummenigge'den Heynckes'e övgü

Kriz ortamında teknik direktörlük görevine geldiği Bayern Münih'in çehresini kısa süre içinde değiştiren Jupp Heynckes, kulüp yönetimi tarafından takdir toplamaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adama bir övgü de, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'den geldi.

Heynckes'i göreve getirdikleri sırada bu denli büyük bir etki yaratacağını tahmin etmediklerini belirten Rummenigge, "Açıkçası Noel dönemine böyle rahat bir konumda girmeyi hiç beklemiyorduk. Tüm içtenliğimle teknik direktörümüz Jupp Heynckes ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Jupp yönetiminde çıktığımız 16 maçın 15'ini kazandık. İnanıyorum ki sezonun devamında oyunumuzu daha da geliştirerek tüm kulvarlarda hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Bundesliga'da en yakın rakibinin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, Almanya Kupası'nda ise ezeli rakibi Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Beşiktaş ile eşleşmişti.