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Bayern Münih'te Ancelotti dönemi sona erdi

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı

28 Eylül 2017 20:04

İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Paris Saint-Germain\'e 3-0 mağlup olan Münih ekibi, ligde oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet elde ederek 3\'üncülük koltuğunda oturuyor.
Bayern Münih, Ancelotti\'nin yerine geçici olarak yardımcı antrenör Willy Sagnol\'un getirildiğini açıkladı.
Carlo Ancelotti geçtiğimiz sezon başında takımın başına geçmiş ve Bundesliga ile Almanya Süper Kupa\'da şampiyon olmuştu.

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