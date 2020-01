Bayern Münihli futbolcuların Beşiktaş paylaşımı 

Rİbery: \"Türkiye\'ye gidiyoruz\"

Mats Hummels: \"Beşiktaş!\"

Alman Kulübü iddialı: \"Nakavt için dört gözle bekliyoruz\"

İSTANBUL,(DHA)

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu\'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.

Bavyera ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak \"Merhaba\" yazılarak Beşiktaş\'ın hesapları etiketlendi.

Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş\'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu \'Come To Beşiktaş\' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, \"We are coming to Beşiktaş\" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.

\"NAKAVT İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ\"

1997-1998 yılında iki takımın Şampiyonlar Ligi\'nde oynadığı karşılaşmadan bir görsel paylaşan Alman temsilcisi fotoğrafın altına, \"Nakavt için döt gözle bekliyoruz\" yorumunu yaptı.

MATS HUMMELS:\"BEŞİKTAŞ!\"

Alman ekibinin tecrübeli stoperi Mats Hummels\'de kura çekimi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hummels, \"Besiktas it is!\" mesajını paylaştı

RİBERY İSTANBUL\'A GELECEĞİ İÇİN HEYECANLI

Daha önce Türkiye\'de Galatasaray forması giyen Franck Ribery\'yi İstanbul heyecanı sardı. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından \"Türkiye\'ye gidiyoruz\" yazdı...

(FOTOĞRAFLI)