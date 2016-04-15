Bayern Münih’in rakibi Atletico Madrid



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekilişiyle belli oldu. Alman temsilcisi Bayern Münih'in son dörtteki rakibi İspanyol ekibi Atletico Madrid oldu. Bavyera ekibi ilk maçı rakip sahada Estadio Vicente Calderon'da oynayacak.

Bayern Münih çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı saf dışı bırakırken Atletico Madrid bir başka İspanyol ekibi, Devler Ligi'nin son şampiyonu Barcelona'yı elemeyi başarmıştı.

İngiliz ekibi Manchester City, tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde güçlü İspanyol ekibi Real Madrid karşısında finale kalma mücadelesi verecek. Manchester City çeyrek finalde Fransız ekibi Paris St.Germain'e üstünlük sağlarken Real Madrid Almanya'dan Wolfsburg'u süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun rövanş mücadelesindeki üstün oyunuyla elemişti.

Yarı final ilk maçları 26 ve 27 Nisan, rövanş karşılaşmaları 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonu belirleyecek olan final mücadelesi ise 28 Mayıs'ta Milano'nun Giuseppe Meazza stadında. Bayern Münih 2001'de yine bu stadyumda Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Klopp'lu Liverpool'un rakibi Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Jürgen Klopp Liverpool'un başında yıllarca çalıştırdığı eski takımı Borussia Dortmund'u saf dışı bırakarak İngiliz ekibinin adını son dörde yazdırırken yarı finaldeki rakibi İspanyol temsilcisi Villarreal oldu. Liverpool ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile son şampiyon Sevilla kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 28 Nisan, rövanş mücadeleleri 5 Mayıs'ta yapılacak. Şampiyonu belirleyecek maç 18 Mayıs'ta Basel oynanacak.