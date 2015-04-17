T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Bayern Münih’in doktoru istifa etti

Bundesliga ekibi Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya 3-1 yenilmesinin ardından kulübün 1977’den beri doktorluğunu yapan Müller-Wohlfart ve ekibi istifa etti.

17 Nisan 2015 21:00


Almanya'da Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in kulüp doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ve sağlık ekibinin istifası konuşuluyor. Müller-Wolhlfahrt 1977'den beri sürdürdüğü görevinden istifa etti.

İstifa kararı salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile oynanan ve 3-1 kaybedilen karşılaşmadan bir gün sonra alındı.

Bir basın açıklaması yapan 72 yaşındaki tecrübeli doktor ve 3 kişilik sağlık ekibi istifayı “güven ilişkisinin zedelenmesiyle” gerekçelendirdi. Açıklamada “başarılı bir tıbbi çalışma için gereken güven ilişkileri kalıcı bir şekilde zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Milli takımın da doktorluğunu yapan Müller-Wohlfahrt “anlaşılmaz bir şekilde Porto maçı yenilgisinin sorumlusu olarak kendilerinin görüldüğünü” savundu.

Basın direktörü Markus Hörwick yaptığı açıklamada kararın kendilerini de şaşırttığını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Teknik direktör Pep Guardiola ise istifayı kişisel karar olarak değerlendirerek “Bu kendisinin kararı, sadece saygı duyabilirim” dedi.

Devam eden sezonda kulüp doktoru ile teknik direktör Pep Guardiola arasında sakat futbolcuların iyileşme süreciyle ilgili gerginlik yaşandığı konuşuluyordu.

Çarşamba günü Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Mehdi Benatia, Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martinez ve David Alaba gibi önemli yıldızlar forma giyememiş ve maç Bayern Münih'in 3-1'lik mağlubiyetiyle sona ermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BundesligaBayern MünihLigi PortoMüller-WohlfartHans-Wilhelm Müller-WohlfahrtLigiPortoMüller-WohlfahrtMarkus HörwickPep GuardiolaMehdi Benatia Franck Ribery Arjen Robben Javi MartinezDavid AlabaDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24