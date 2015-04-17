Bayern Münih’in doktoru istifa etti



Almanya'da Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in kulüp doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ve sağlık ekibinin istifası konuşuluyor. Müller-Wolhlfahrt 1977'den beri sürdürdüğü görevinden istifa etti.

İstifa kararı salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile oynanan ve 3-1 kaybedilen karşılaşmadan bir gün sonra alındı.

Bir basın açıklaması yapan 72 yaşındaki tecrübeli doktor ve 3 kişilik sağlık ekibi istifayı “güven ilişkisinin zedelenmesiyle” gerekçelendirdi. Açıklamada “başarılı bir tıbbi çalışma için gereken güven ilişkileri kalıcı bir şekilde zarar görmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Milli takımın da doktorluğunu yapan Müller-Wohlfahrt “anlaşılmaz bir şekilde Porto maçı yenilgisinin sorumlusu olarak kendilerinin görüldüğünü” savundu.

Basın direktörü Markus Hörwick yaptığı açıklamada kararın kendilerini de şaşırttığını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Teknik direktör Pep Guardiola ise istifayı kişisel karar olarak değerlendirerek “Bu kendisinin kararı, sadece saygı duyabilirim” dedi.

Devam eden sezonda kulüp doktoru ile teknik direktör Pep Guardiola arasında sakat futbolcuların iyileşme süreciyle ilgili gerginlik yaşandığı konuşuluyordu.

Çarşamba günü Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Mehdi Benatia, Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martinez ve David Alaba gibi önemli yıldızlar forma giyememiş ve maç Bayern Münih'in 3-1'lik mağlubiyetiyle sona ermişti.