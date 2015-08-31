Bayern Münih yine şahlandı

Şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih formunun zirvesinde olduğunu

3:0'lık Leverkusen galibiyetiyle bir kez daha gösterirken üç

maçta aldığı 9 puanla daha sezon başında favoriliğini ilan etti.

Haftanın maçında Leverkusen engelini net skorla aşan Münih

11'inin gollerinden ikisini 200'üncü lig maçına çıkan Thomas

Müller kaydetti.

Puan cetvelinin ilk sırası ise geçen

sezon sonunculuğa kadar

düştükten sonra toparlanan ve Avrupa Ligi elemelerini de

başarıyla tamamlayan Dortmund'un. Teknik direktör

değişikliğinden sonra yedi resmi maçını da kazanan Dortmund

Hertha Berlin'i de 3:1 yenerek puanını dokuza çıkardı.

11'e

1'lik gol averajıyla da liderliğini korudu.

Dortmund son sezonu unutturdu

Köln'e tartışmalı penaltıyla 2:1 yenilen Hamburg'un eski milli

oyuncusu Holtby'nin, "Köln'e penaltı veren

ve Emir Spahic'e

kırmızı kart gösteren orta hakem Deniz Aytekin soyunma odasında

hatasını kabul edip pişman olduğunu söyledi" şeklindeki

sözlerine Aytekin sert tepki gösterdi. Tecrübeli hakem

Hamburg'un soyunma odasına girmediğini söylerken kulüp yönetimi

Lewis Holtby'nin yanlış anlamanın kurbanı olduğunu duyurarak

tartışmalara nokta koydu. Holtby de sözlerini geri aldı.

Stuttgart teknik direktör değişikliğinden sonra da Huub

Stevens'li ayların başarısızlığını üzerinden atamadı. Stuttgart,

eski teknik direktörü Armin Veh'nin çalıştırdığı Eintracht

Frankfurt'a da kendi sahasında 4:1 yenilerek sıfır puanla ve

geçen sezonun sürpriz ekibi Mönchengladbach ile birlikte puan

cetvelinin son iki sırasına yerleşti. Bremen deplasmanından

2:1'lik mağlubiyetle eli boş dönen Mönchengladbach'ın puan

hasreti de sürüyor.

Dortmund'a kendi sahasında 4:0 yenildikten sonra çabuk

toparlanan ligin yeni ekibi Ingolstadt'ın deplasman başarılarına

bir yenisi daha eklendi. Avrupa Ligi takımlarından Augsburg'u

rakip sahada tek golle dize getiren Ingolstadt birinci ligdeki

ilk iki deplasman karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Transferde son gün pokeri

Hessen eyaletinin ligdeki ikinci temsilcisi Darmstadt birinci

ligdeki ilk sezonunda oynadığı üç maçta da mağlubiyet almayarak

sürpriz yaptı. Darmstadt Hoffenheim ile golsüz berabere kalarak

1982 yılındaki başarısını egale etti. Darmstadt, 1982/83

sezonundaki ilk üç maçında da yenilmemiş ancak sezon sonunda

küme düşmüştü.

7 puanla puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Wolfsburg'un

Schalke karşısında üç golle aldığı rahat galibiyet, transfer

haberlerinin gölgesinde kaldı. Wolfsburg 24 yaşındaki Belçikalı

yıldızı Kevin De Bruyne'yi 75 milyon Euro'ya Manchester City'ye

pazarlarken, Hırvat oyuncusu İvan Perisic'i de 20 milyona

İnter'e sattı. Kulübün kasasını rekor

transferlerle dolduran

menajer Klaus Allofs şimdi Schalke'nin milli oyuncusu Julian

Draxler'in peşinde. Bayern'den Dante'yi alarak kadrosunu

güçlendiren Wolfsburg'un Draxler'i renklerine katabilmesi için

transfer pokerinde Juventus'un restini görmesi gerekecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu karşılaşmaları nedeniyle

Alman Birinci Ligi müsabakalarına iki hafta ara verilecek.