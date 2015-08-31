Bayern Münih yine şahlandı

Şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih formunun zirvesinde olduğunu
3:0'lık Leverkusen galibiyetiyle bir kez daha gösterirken üç
maçta aldığı 9 puanla daha sezon başında favoriliğini ilan etti.
Haftanın maçında Leverkusen engelini net skorla aşan Münih
11'inin gollerinden ikisini 200'üncü lig maçına çıkan Thomas
Müller kaydetti.
Puan cetvelinin ilk sırası ise geçen
sezon sonunculuğa kadar
düştükten sonra toparlanan ve Avrupa Ligi elemelerini de
başarıyla tamamlayan Dortmund'un. Teknik direktör
değişikliğinden sonra yedi resmi maçını da kazanan Dortmund
Hertha Berlin'i de 3:1 yenerek puanını dokuza çıkardı.
11'e
1'lik gol averajıyla da liderliğini korudu.
Dortmund son sezonu unutturdu
Köln'e tartışmalı penaltıyla 2:1 yenilen Hamburg'un eski milli
oyuncusu Holtby'nin, "Köln'e penaltı veren
ve Emir Spahic'e
kırmızı kart gösteren orta hakem Deniz Aytekin soyunma odasında
hatasını kabul edip pişman olduğunu söyledi" şeklindeki
sözlerine Aytekin sert tepki gösterdi. Tecrübeli hakem
Hamburg'un soyunma odasına girmediğini söylerken kulüp yönetimi
Lewis Holtby'nin yanlış anlamanın kurbanı olduğunu duyurarak
tartışmalara nokta koydu. Holtby de sözlerini geri aldı.
Stuttgart teknik direktör değişikliğinden sonra da Huub
Stevens'li ayların başarısızlığını üzerinden atamadı. Stuttgart,
eski teknik direktörü Armin Veh'nin çalıştırdığı Eintracht
Frankfurt'a da kendi sahasında 4:1 yenilerek sıfır puanla ve
geçen sezonun sürpriz ekibi Mönchengladbach ile birlikte puan
cetvelinin son iki sırasına yerleşti. Bremen deplasmanından
2:1'lik mağlubiyetle eli boş dönen Mönchengladbach'ın puan
hasreti de sürüyor.
Dortmund'a kendi sahasında 4:0 yenildikten sonra çabuk
toparlanan ligin yeni ekibi Ingolstadt'ın deplasman başarılarına
bir yenisi daha eklendi. Avrupa Ligi takımlarından Augsburg'u
rakip sahada tek golle dize getiren Ingolstadt birinci ligdeki
ilk iki deplasman karşılaşmasını da kazanmış oldu.
Transferde son gün pokeri
Hessen eyaletinin ligdeki ikinci temsilcisi Darmstadt birinci
ligdeki ilk sezonunda oynadığı üç maçta da mağlubiyet almayarak
sürpriz yaptı. Darmstadt Hoffenheim ile golsüz berabere kalarak
1982 yılındaki başarısını egale etti. Darmstadt, 1982/83
sezonundaki ilk üç maçında da yenilmemiş ancak sezon sonunda
küme düşmüştü.
7 puanla puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Wolfsburg'un
Schalke karşısında üç golle aldığı rahat galibiyet, transfer
haberlerinin gölgesinde kaldı. Wolfsburg 24 yaşındaki Belçikalı
yıldızı Kevin De Bruyne'yi 75 milyon Euro'ya Manchester City'ye
pazarlarken, Hırvat oyuncusu İvan Perisic'i de 20 milyona
İnter'e sattı. Kulübün kasasını rekor
transferlerle dolduran
menajer Klaus Allofs şimdi Schalke'nin milli oyuncusu Julian
Draxler'in peşinde. Bayern'den Dante'yi alarak kadrosunu
güçlendiren Wolfsburg'un Draxler'i renklerine katabilmesi için
transfer pokerinde Juventus'un restini görmesi gerekecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu karşılaşmaları nedeniyle
Alman Birinci Ligi müsabakalarına iki hafta ara verilecek.