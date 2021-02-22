Bayern Münih'ten Jürgen Klopp itirafı

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge geçmişte Jürgen Klopp ile görüştüklerini anlatırken yaptıkları tercihten söz etti.

Bundesliga devi Bayern Münih'in başkanı Karl-Heinz Rummenigge geçmişe gitti ve Jürgen Klopp itirafında bulundu.

ZDF Sport'a konuşan Rummenigge, 2008'de Ottmar Hitzfeld'in ayrılığından sonra teknik direktörlük için iki Jürgen'i gündeme aldıklarını ancak tercihi Klinsmann'dan yana kullandıklarını söyledi.

Rummenigge verdiği demeçte, ''Jürgen Klinsmann'ı teknik direktör olarak seçmekte kısmen sorumluydum. Ne yazık ki bu hamle işe yaramadı. Çok üzgünüm, iki taraf için de iyi bir karar değildi. O dönem Uli Hoeness Jürgen Klopp ile görüşüyordu. Hızlı bir karar vermemiz gerekiyordu ve Klinsmann'ı göreve getirdik'' diye konuştu.

O dönem Jürgen Klopp, Mainz'dan ayrılmıştı. Ancak Bayern Münih daha deneyimli olduğu için Jürgen Klinsmann'ı tercih etti. Klinsmann'ın Alman ekibindeki görevi 9 ay sürdü. Jürgen Klopp ise Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.