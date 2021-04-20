Bayern Münih'ten Avrupa Süper Ligi'ne ret

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını duyurdu. Hainer, "Üyelerimiz ve taraftarlarımız Avrupa Süper Ligi'ni kabul etmiyor. Biz bu lige katılmayacağız..." açıklamasını yaptı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ve CEO Karl-Heinz Rummenige, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Hainer'in açıklamasında, "Üyelerimiz ve taraftarlarımız Avrupa Süper Ligi'ni reddediyor. Bayern olarak isteğimiz ve amacımız, Avrupa kulüplerinin harika bir organizasyon olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi'ni yaşamasıdır. Bayern Münih, Avrupü Süper Ligi'ne hayır diyor" ifadelerini kullandı.

Bayern CEO'su Rummenigge'nin açıklamasında ise "Yönetim Kurulu adına Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağımızı açıkça belirtmek isterim. Bayern olarak Bundesliga'nın birliğinde kalacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Almanya adına oynamak ve mücadele etmek her zaman büyük bir zevk oldu. Lizbon'daki 2020 Şampiyonlar Ligi zaferimizi hepimiz sevgiyle hatırlıyor ve böyle keyifli anı unutmuyoruz. FC Bayern için Şampiyonlar Ligi d]nyadaki en iyi kulüp müsabakasıdır" ifadeleri yer aldı.