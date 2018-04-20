Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes'ten Şenol Güneş ve derbi açıklaması

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbide yaşanan olaylar nedeniyle yaralanıp hastaneye kaldırılan Şenol Güneş hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Bayern Münih'in Hannover ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Heynckes, kupadaki olaylı maçın hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, Şenol Güneş'e iyi dileklerini sunarken "Dün akşamki kupa maçında bazı karışıklıkların çıktığını biliyorum. Görmek istemediğimiz sahneler. Bu nedenle de Şenol Güneş ve İstanbul'a selam yolluyorum. Onun iyi olmasını diliyorum. Umarım çabucak iyileşir" ifadelerini kullandı.

Heynckes, bu olaya karışanları da taraftar olarak görmediğini söyledi ve "Olayları yapanları bir taraftar olarak görmüyorum, onlar kaos isteyen insanlar. Yaşananların futbolla ilgisi yok" dedi.