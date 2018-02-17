Bayern Münih son nefeste

Wolfsburg - Bayern Münih: 1-2

İSTANBUL, (DHA)

Almanya Bundesliga 23\'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih deplasmanda, Yunus Mallı\'nın formasını terlettiği Wolfsburg\'u uzatma dakikalarında Robert Lewandowski\'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 yendi.

Volkswagen Arena\'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 8\'inci dakikada Daniel Didavi açtı. Didavi attığı gol ile ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirirken, bu golün asistini milli oyuncu Yunus Mallı yaptı.

55\'inci dakikada Arjen Robben ile penaltı atışından faydalanamayan Bayern Münih, 64\'te Sandro Wagner ile eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Bavyera ekibi, Lewandowski\'nin penaltıyı gole çevirmesiyle sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 59 puanla liderliğini sürdürürken, Wolfsburg 24 puanda kaldı.