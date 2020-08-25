Bayern Münih-Sevilla Süper Kupa finali seyircili oynanacak

UEFA, Süper Kupa maçının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına izin verecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı karşı karşıya getirecek müsabaka 24 Eylül 2020 tarihinde Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

UEFA bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu maçın, stat kapasitesinin yüzde 30'uyla sınırlı olması kaydıyla, seyircili oynanmasına müsaade edileceğini duyurdu.

Bu durumda, 67.215 kişilik kapasiteye sahip stadyuma, yüzde 30'u kadar seyirci alınırsa, tribünlerde 20 bin civarı futbolsever yer almış olacak.

Bu kararın, UEFA'nın futbola dönüş protokolü kapsamında maçların seyircili oynanması durumunda nasıl bir etkinin ortaya çıkacağını araştırabilmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada salgının gidişatına göre bu karardan geri dönülerek maçın seyircisiz oynatılabileceği de hatırlatıldı.

Süper Kupa dışındaki diğer UEFA organizasyonlarında müsabakalar seyircisiz oynanmaya devam edecek.