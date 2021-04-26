Bayern Münih, Nagelsmann'a talip oldu; Leipzig 30 milyon euro istedi

Bayern Münih'de yönetime ayrılmak istediğini ileten teknik direktör Hansi Flick'in yerine arayışlar başladı. Alman panzerinde ön plana çıkan isim Leizig'in başarılı antrenörü Nagelsmann oldu.

Alman Bild gazetesi dün gece yayımladığı özel haberde Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildiren Hansi Flick'in yerine Julian Nagelsmann'ı getirmek istediğini ancak sözleşmesi 2023'e kadar süren başarılı teknik direktörün kulübü Leizig'in 30 milyon euro bonservis bedeli talep edeceğini yazdı.

Hansi Flick ayrılmak istiyor

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ise dün Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda "Hansi Flick'in ayrılmak istediğini bize bildirdiği bir gerçek. Bu konuyu Mainz maçı sonrası pazartesi günü konuşmak için sözleştik. Hansi'nin isteğini yerine getirmek için bütün tarafların birlikte Bayern'in memnun olacağı çözüm bulması gerekir" açıklamasını yaptı.

Bu açıklama Bayern Münih'in Hansi Flick'in sözleşmesinden para kazanmak amacında olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Flick Milli Takımı seçerse Almanya Futbol Federasyonu'ndan bonservis talep etmek tepkilere neden olabilir. Bu nedenle en iyi çözümün yapılacak görüşmeler sonrası ortaya çıkması bekleniyor. Flick'in bunun için alacaklarından ve şampiyonluk priminden vazgeçebileceği konuşuluyor.

Karl-Heinz Rummenigge dünkü röportajda ayrıca Süper Lig Projesi konusundaki soruları yanıtlarken maaş ve bonservis bedellerinin çok yukarılara tırmanmasında kendileri dahil büyük kulüplerin suçlu olduğunu ifade etmişti. Bu sözlerinin ardından Nagelsmann'a ödenecek 30 milyon euro yeni tartışmaların fitilini ateşleyebilir. (Ajansspor)