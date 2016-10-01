Bayern Münih ligde ilk kez puan kaybetti

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 6'ncı haftasında lider Bayern Münih, öne geçtiği maçta Köln ile 1-1 berabere kaldı. 75 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki mücadelede Bayern sezona çok iyi başlayan Köln karşısında 40'ıncı dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçmesine rağmen Anthony Modeste'in 63'üncü dakikada attığı beraberlik sayısına engel olamadı. Hareketli geçen ikinci yarıda ev sahibi takım direğe takılarak öne geçme şansını kaçırdı. Ancak Köln takımı da güçlü rakibi karşısında önemli fırsatlar yakaladı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı 1-0'lık deplasman yenilgisinden 3 gün sonra beş galibiyetle başladığı yeni sezonda ilk puan kayıplarını altıncı haftada yaşadı. Öte yandan şampiyonluk rekortmeni bu sonuçla Köln karşısındaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Hollandalı yıldız Arjen Robben mart ayında 0-0 biten Dortmund maçından beri Bayern formasıyla resmi bir maça ilk kez 11'de başlarken, Köln maçıyla 200'üncü Bundesliga karşılaşmasını oynayan Robert Lewandowski ise golle buluşamadı. Bayern adına maçın tek golünü atan genç Kimmich ise bu sezon resmi maçlarda attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

16 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih, 7'nci hafta maçında 15 Ekim'de Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Altıncı hafta sonunda yenilgisizliğini sürdüren Köln ise puanını 12'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar 7'nci haftada Ingolstadt'ı ağırlayacak.

Hamburg'a Gisdol de çare olamadı

Bundesliga'nın emektar ekibi Hamburg'ta ard arda alınan beş yenilginin ardından takımın başına gelen yeni teknik direktör Markus Gisdol de en azından şimdilik kötü gidişata çare olamadı. Kuzey Almanya temsilcisi, Hertha Berlin'e konuk olduğu maçta rakibine 2-0 yenildi. Hamburg'ta geçen hafta teknik direktörlük görevine Bruno Labbadia'nın yerine Gisdol getirilmişti.

57 bin 656 kişinin izlediği maçta başkent ekibinin her iki golünü 29 ve penaltıdan olmak üzere 70'inci dakikalarda Vedad Ibisevic kaydetti. Boşnak forvet bir gün önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Hertha Berlin'in iki topu da direkten dönerken, Hamburg adına maçın en önemli pozisyonunda Piere-Michel Lasogga eski takımına karşı kullandığı serbest vuruşta üst direğe takıldı.

Hamburg ile ligde 34'üncü kez karşı karşıya gelen Hertha Berlin sahasında 22'nci galibiyetini aldı. Altıncı hafta sonunda puanını 13'e yükselten başkent temsilcisi 1970-71 sezonunda kırdığı kulüp rekorunu egale etti. Hertha Berlin 7'nci hafta maçında 14 Ekim'de Borussia Dortmund'a konuk olacak. Hamburg ise 15 Ekim'de Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

Eintracht Frankfurt'a Freiburg freni

Freiburg sahasında oynadığı üçüncü maçını da kazanarak milli maç arası öncesi sezonun sürpriz ekiplerinden Eintracht Frankfurt'taki coşkuyu frenledi. Freiburg'un 1-0 kazandığı maçın tek golünü henüz dördüncü dakikada Vincenzo Grifo atarak kariyerinin ilk Bundesliga golüne imza attı.

24 bin kişinin izlediği maçta tek golün pasını veren isim Onur Bulut oldu. Freiburg'ta Çağlar Söyüncü savunmada 90 dakika forma giyerken Onur Bulut 85'inci dakikada yerini Haberer'e bıraktı.

Üç maçlık yenilmezlik serisinin ardından Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'daki bin 600'üncü maçında payına mağlubiyet düşerken Freiburg evindeki yenilmezlik serisi rekorunu 9 maça yükseltti. Puanını 9 yapan siyah-beyazlı ekip 7'nci hafta maçında, 15 Ekim'de Hoffenheim'a konuk olacak. 10 puanlı Eintracht Frankfurt ise lider Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ingolstadt'ta düşüş sürüyor

Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Ingolstadt'ta düşüş sürüyor. Altıncı hafta maçında sahasında Hoffenheim'ı ağırlayan Ingolstadt rakibine 2-1 mağlup oldu yine galibiyetle tanışamadı.

Hoffenheim ise üst üste ikinci kez galip gelmenin sevincini yaşarken ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. 13 bin 844 kişinin izlediği maçta mavi-beyazlıların gollerini Sandro Wagner (11.) ve Kerim Demirbay (35.) attı. Lukas Hinterseer'in 90+5'te ev sahibi takım adına kaydettiği penaltı golü puana yetmedi.

Ingolstadt'ın sportif direktörü Thomas Linke, Markus Kauczinski'nin geleceğine ilişkin "teknik direktörümüzü değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Milli maç arasından en iyi şekilde yararlanıp eksiklerimizi tespit etmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu. Ingolstadt 15 Ekim'deki 7'nci hafta maçında Köln'e konuk olurken Hoffenheim Freiburg'u ağırlayacak.

Darmstadt evinde kaybetmiyor

Darmstadt bu sezon üst üste evinde oynadığı üçüncü maçı da kaybetmedi. Ev sahibi takım 17 bin kişinin izlediği maçta Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Darmstadt 19'uncu dakikada Antonio-Mirko Colak'ın penaltı golüyle öne geçti. Ancak Werder Bremen 51'nci dakikada Lamine Sane ile önce beraberliği sağladı ardından 67'nci dakikada Serge Gnabry ile üstünlüğü yakaladı. Maçı bırakmayan Darmstadt'ta yine Colak 73'üncü dakikada attığı golle 2-2'lik skoru belirledi.

Darmstadt'ta kaptan Aytaç Sulu uzun bir sakatlık arası sonrası bu maçla yeniden yeşil sahalara döndü. Werder Bremen ise teknik direktör Alexander Nouri yönetiminde ikinci sezon galibiyetini alma fırsatını kaçırdı. Nouri "Benim için maç adeta ikinci yarıda başladı. İlk yarıda iyi değildik. Birşeyler yapmamız ve sonuca gitmemiz gerekiyordu. 2-1 öne geçtiğimizde farkı artırabilirdik. Ancak sonuçtan memnunum” diye konuştu.

Werder Bremen'de teknik direktörlük görevine ikinci takımdan geçici olarak getirilen Nouri'nin devam edip etmeyeceği milli maç arasında netleşecek. 4 puanla alt sıralarda kalan yeşil-beyazlılar 15 Ekim'deki 7'nci hafta maçında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. 5 puanlı Darmstadt ise Mainz deplasmanına gidecek.

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DW/dpa/sid, UÇ