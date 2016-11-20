Bayern Münih liderliği Dortmund'ta kaybetti

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 11. haftasının en önemli maçında Borussia Dortmund, haftaya lider giren Bayern Münih'i 1-0 yenerek rakibini hem liderlikten etti hem de zirveye yeniden ortak oldu. Köln, Mönchengladbach karşısında bitime kısa süre kala bulduğu golle Ren derbisinden galibiyetle ayrıldı. Schalke de Wolfsburg'u yenerek bu hafta dış sahada kazanan bir başka ekip oldu. Ingolstadt iyi bir futbol sergileyemese de yeni teknik direktörü Maik Walpurgis yönetiminde bu sezon ilk galibiyetini kutladı. Augsburg – Hertha Berlin mücadelesinden gol sesi çıkmazken Mainz ile Freiburg arasında oynanan maçta seyirciler tam 6 gol izledi.

Borussia Dortmund 1 – Bayern Münih 0

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 11. haftasıyla birlikte zirvedeki takımın adı da değişti. İki şampiyonluk adayı Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i karşı karşıya getiren mücadelenin galibi güçlü rakibini 1-0 yenen Borussia Dortmund oldu. Bayern Münih haftaya ilk sırada girerken cuma günü oynanan maçta Bayer Leverkusen'i 3-1 yenen RB Leipzig maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanında 1-0 yenilince hem namağlup unvanını kaybetti hem de liderliği puan farkıyla Leipzig ekibine bıraktı. Bayern bu sonuçla 14 ay sonra zirveye veda etmiş oldu.

81 bin 360 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki karşılaşmanın tek golünü Mario Götze'nin yaptığı ortaya uzanarak milli kaleci Manuel Neuer'i mağlup eden Pierre-Emerick Aubameyang 11. dakikada kaydetti. Gabonlu forvet ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkartarak gol krallığı yarışında Kölnlü Modeste ile birlikte ilk sırada yer aldı. Dortmund savunmasında Ginter, Sokratis ve Bartra üçlüsü başta Lewandowski ve Müller olmak üzere Bayern'in gol ayaklarına fırsat vermezken 61. dakika Alonso 23 metreden yaptığı vuruşta direği geçemedi. Bu pozisyondan 10 dakika sonra aynı futbolcunun hatalı pasını kapan Aubameyang, kaleci Neuer ile karşı karşıya kalmasına rağmen farkı 2'ye yükseltme fırsatını kullanamadı. Neuer güzel bir refleksle rakibine gol izni vermedi ve topu kornere çeldi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle çok önemli bir 3 puan alarak ikinci sıraya inen son şampiyonla arasındaki puan farkını 3'e, lider Leipzig ile 6 puana indirdi ve zirve yarışına ortak oldu. Sarı-siyahlılar 12. haftada Eintracht Frankfurt deplasmanına giderken Bayern Münih Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Mönchengladbach 1 – Köln 2

Bundesliga'nın 11. haftası iki komşu kent Mönchengladbach ile Köln arasında oynanan 85. Ren derbisine de sahne oldu. Mücadelenin galibi uzatmalarda bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup eden Köln oldu. Beş haftadır gol dahi atamayan Gladbach iyi mücadele ettiği sahasındaki maçta rakibine uzatmalarda yediği golle teslim oldu. 'Taylar' 32. dakikada kaptan Lars Stindl'ın golüyle öne geçti. Ancak Anthony Modeste 100. Bundesliga maçında attığı kafa golüyle skora yeniden denge getirdi (59.). Fransız forvet ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti. 90+1'de kullanılan endirek serbest vuruşta Michael Risse, 34 metreden yaptığı vuruşla haftanın en güzel gollerinden birine imza atarak maçın skorunu belirledi. Andre Schubert yönetimindeki Gladbach çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı önemli maç öncesi iyi bir sınav veremezken Köln, rakibini sahasında 8 yıl aradan sonra aynı skorla yenerek puan cetvelinin üst sıralarındaki yerini korudu. Mönchengladbach 12. haftada sezonun formda ekiplerinden Hoffenheim'ı konuk ederken, Köln Augsburg'u ağırlayacak.

Wolfsburg 0 – Schalke 1

Haftanın dikkat çeken bir başka maçında Schalke Wolfsburg'u 1-0 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı. İlk bir saati düşük bir tempoda geçen maçta Schalke 60. dakikadan itibaren rakip kaleye daha etkili gitmeye başlarken aradığı gole de 82. dakikada ulaştı. Sead Kolasinac'ın ortasında Leon Goretza topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Schalke kaptanı Benedikt Höwedes'in Wolfsburg kale alanı içinde Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Zwayer devam kararı verdi. Schalkeli oyuncular bu pozisyonda hakeme uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi. İlk yarıda Wolfsburglu Bruma'nın Schöpf'e yaptığı sert faulde de hakem sarı kartla yetindi. Schalke menajeri Christian Heidel "Zor bir maç oldu. Bir penaltımız verilmedi. Ancak sonunda maçı kazandığımızdan bu bizim için fazla sorun olmadı” diye konuştu.

Schalke bu sonuçla bu sezon resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi-beyazlılar ligdeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 34. haftasında Hoffenheim'da elde etmişti. Markus Weinzierl yönetiminde sezona çok kötü başlayan Schalke, haftalar geçtikçe toparlandı. Rakibi karşısında kötü bir futbol sergileyen Wolfsburg'un ise bu sezon seyircisi önünde galibiyeti yok. 9 puanla 14. sırada kalan 'Kurtlar' 12. haftada Ingolstadt deplasmanına gidecek. Puanını 14 yaparak 11. sıraya kadar tırmanan Schalke ise Darmstadt'ı konuk edecek.

Mainz 4 – Freiburg 2

Mainz kazanmayı sevdiği rakibi karşısında geleneği yine bozmadı. Kırmızı-beyazlılar, haftanın şimdiye kadarki en gollü maçnıda Freiburg'u 4-2 yenerek birinci ligde rakibi karşısında yenilmezliğini sürdürdü. 26 bin 573 kişinin izlediği maçta Mainz Niko Bungert (15.) ve Freiburglu savunmacı Çağlar Söyüncü'nün sebebiyet verdiği penaltıyı Yunus Mallı'nın gole çevirmesiyle (20.) henüz ilk bölümde iki farklı üstünlüğü yakaladı. Freiburg skorun şokunu yaşasa da mücadeleyi bırakmadı. 67. dakikada Vincenzo Grifo attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak 82. dakikada Stefan Bell farkı yeniden 2'ye yükseltti. Bu kez bitime 5 dakikada kala Freiburglu Nils Petersen'in golü maça yeniden heyecan getirdi. Ancak 90+5'te Karim Onisiwo'nun golü, Mainz'ın maçı 4-2 kazandığını ilan etti.

Çağlar Söyüncü korkuttu

Freiburg şanssız gecede hem maçı kaybetti hem de iki oyuncusu sakatlandı. Golcü Maximilian Philipp sağ ayak bileğinden sakatlanarak henüz 15. dakikada oyundan çıkarken savunmacı Çağlar Söyüncü ise maçın son dakikasında Mainzlı Andre Ramalho ile çarpışarak yerde kaldı. Bilincini kaybettiği görülen ve yerden kalkamayan genç oyuncu hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolleri sonrası beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşılan Çağlar'ın takımla birlikte Freiburg'a dönebileceği öğrenildi.

Mainz, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı St.Etienne maçı öncesi bu galibiyetle moral depoladı. Kırmızı-beyazlıların Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Fransız rakibi karşısında mutlaka kazanması gerekiyor. Mainz ligin 12. haftasında Hertha Berlin deplasmanına giderken, Freiburg Leipzig'i konuk edecek.

Augsburg 0 – Hertha Berlin 0

Düşük tempoda oynanan, takımların risk almadığı ve heyecan seviyesinin yükselmediği maçta Augsburg ile Hertha Berlin golsüz berabere kaldı. Hertha Berlin bu sonuçla ligde yenilmezliğini devam ettirerek puan cetvelinin üst sıralarında kalmayı sürdürse de bu sezon beş haftadır deplasmanda alacağı ikinci galibiyeti bekliyor. Özellikle forvet hattında sakat oyuncularının yokluğunu hisseden Augsburg evinde üst üste oynadığı 3. maçında da 3 puanı birarada göremedi. Bavyera ekibi 12. haftada Köln deplasmanına gidecek. Başkent ekibi ise Mainz'ı konuk edecek.

Darmstadt 0 – Ingolstadt 1

Teknik direktör Maik Walpurgis, Ingolstadt'taki görevine üç puanla başladı. Ingolstadt, Darmstadt deplasmanında 1-0 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı. Maçın tek golünü Moritz Hartmann 68. dakikada ceza sahası çizgisinden yaptığı şık vole vuruşuyla kaydetti. Düşük tempoda geçen maçın bir diğer önemli pozisyonu Darmstadtlı Anis Ben-Hatira'nın 13. dakikada kullandığı serbest vuruşta direği geçememesiydi. Darmstadtlı futbolcuların bu pozisyonun ceza alanı içinde olduğu ve penaltı verilmesi gerektiği yönündeki beklentisi hakemden karşılık bulmadı. Galibiyete rağmen 5 puanla doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikte kalan Ingolstadt 12. haftada Wolfsburg'u konuk edecek. Darmstadt ise Schalke'ye konuk olacak.

Cuma günü oynanan 11. haftanın açılış maçında RB Leipzig Bayer Leverkusen'i 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Leverkusen'de Hakan Çalhanoğlu bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bundesliga'nın 11. haftası pazar günü yapılacak iki maçla tamamlanacka. TSİ 17:30'da başlayacak olan günün ilk maçında Hoffenheim Hamburg'u konuk edecek. Haftanın son maçı TSİ 19:30'da Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ