Bayern Münih'e kupada şok; ikinci lig takımına elendi!

Almanya Kupası 2. turunda Bayern Münih, deplasmanda Bundesliga II temsilcisi Holstein Kiel'e penaltılar sonucunda 8-7 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Son üç yılda üst üste finale kalan ve son iki sezonda Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih, 2.turda deplasmanda Bundesliga II temsilcisi Holstein Kiel'e elendi.

Normal süresi 2-2 biten maçı seri penaltılar sonucunda 8-7 kaybeden Bayern Münih turnuvaya veda etti. Bayern Münih 2003-04 sezonundan sonra ilk kez (Alemania Aachen 1-2) Almanya Kupası'nda alt lig takımına elenmiş oldu.