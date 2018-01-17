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Spor

Bayern Münih, kadrosuna bir yıldızı daha katıyor

22 yaşındaki orta oyuncusu Alman devinin radarında

17 Ocak 2018 18:07

Bundesliga'nın üst düzey oyuncularını sürekli olarak transfer eden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in yeni gözdesi Schalkeli Leon Goretzka.

beIN Sports'un haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olak olan genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Bayern, önemli mesafe kaydetti ve imzalar artık an meselesi. Alman basınına konuşan Bayern Başkanı Uli Hoeness, "Her şey yolunda, doktorlar evet dediği annda imzalar atılacak" dedi. 

22 yaşındaki Goretzka, orta sahanın ortasında görev yapıyor ve Alman futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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GoretzkaBayern MünihSchalkeBundesligaorta sahayıldıztransferBeşiktaşŞampiyonlar Ligi

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