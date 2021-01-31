Bayern Münih'in bu yılki Holokost Anması'nda tema LGBTİ+ hakları: Allianz Arena gökkuşağı renklerine büründü

Bayern Münih kulübü, Holokost Anma Günü nedeniyle her sene yapılan "Bir daha asla" kampanyasının bu yılki temasının LGBTİ+ hakları olduğunu açıkladı. Kulübün stadyumu Allianz Arena, gökkuşağı renklerine büründü.

2. Dünya Savaşı döneminde Polonya’daki Auschwitz-Birkenau toplama kampında tutulan esirlerin kurtarılışının yıldönümü olan 27 Ocak’ta her yıl, tüm dünyada Yahudi Soykırımı’nın kurbanları anılıyor. Bayern Münih kulübü önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Bir daha asla" mottosunu sürdürmeye devam etti. Bu seneki anmaların odak noktasının ise eşcinsel ilişkiler olacağı ifade edildi.