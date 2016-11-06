Bayern Münih ile Hoffenheim yenişemedi

Bayern Münih, Hoffenheim karşısında 1 puanı rakibinin kendi kalesine attığı golle kurtardı. Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 10. haftasında Hoffenheim'ı konuk eden Bayern Münih rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İki takım böylece ligdeki yenilmezliklerini sürdürdü. Konuk takım hakettiği bir beraberlik alırken maçın son bölümlerinde şanslıydı.

75 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki maça güçlü rakibi karşısında cesur başlayan Julian Nagelsmann'ın takımı 16. dakikada öne geçti. Nadiem Amiri'nin ortaya çevirdiği topa çok şık bir vuruş yapan Kerem Demirbay, kaleci Manuel Neuer'i mağlup etti. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Bayvera ekibi 34. dakikada skoru yeniden dengeledi. Douglas Costa'nın sol taraftan Hoffenheim ceza alanına çevirdiği topa kayarak müdahale etmek isteyen Steven Zuber topu kendi ağlarına gönderdi.

İkinci yarıda Bayern Münih'in Robben ve Lewandowski ile yakaladığı fırsatlar olsa da ev sahibi takım özellikle 87. dakikada Mats Hummels ve 90+2'de Thomas Müller'in direkten dönen toplarıyla iki önemli pozisyondan yararlanamadı.

Bayern Münih takımı, okyanuslardaki kirlenmeye dikkat çekmek için maça tamamen okyanuslardaki atıklarla yapılmış özel formalarla çıktı.

Puanını 24 yapan Bayern liderliğini sürdürdü. 20 puana ulaşan Hoffenheim üçüncü sırada yer aldı. Bayern Münih 11. haftada Borussia Dortmund deplasmanına giderken Hoffenheim Hamburg'u konuk edecek.

Hamburg efsanesi Uwe Seeler'e kötü sürpriz

Ligde zor günler geçiren Hamburg, Borussia Dortmund karşısında da tutunamadı. Kulübün efsane isimlerinden Uwe Seeler'in doğum gününün stadyumda kutlandığı maçta kuzey Almanya ekibi rakibine 5-2 mağlup oldu. Seeler'e yapılan 'kötü sürprizin' baş rolünde Dortmundlu Aubameyang vardı. Gabonlu forvet Hamburg ağlarını 4 kez havalandırırken (3./23./27./48.) sarı-siyahlıların son golünü Ousmane Dembele (77.) kaydetti. Hamburg'un Nicolai Müller ile bulduğu iki gol (55./81.) teselli bile olmadı. Zira 7 hafta sonra ligde gol atabilen 'ligin dinozoru' henüz bu sezon alacağı bir galibiyeti bekliyor.

Rakibi karşısında çok rahat bir galibiyet alan Borussia Dortmund'ta teknik direktör Thomas Tuchel tarafından hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'özel bir sebepten dolayı' kadro dışı bırakılan Aubameyang adeta Hamburg'a patladı. Başarılı forvet attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 11'e yükselterek gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Kölnlü Modeste'i yakaladı. Maça ilk 11'de başlayan Emre Mor Aubameyang'ın attığı ilk iki golün pasını verirken 69. dakikada yerini Dembele'ye bıraktı.

Dortmund 11. haftada Bayern Münih'i ağrılayacak. Soın sıradaki Hamburg ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.

Leverkusen'de gol perdesini Hakan açtı

Bayer Leverkusen, Darmstadt'ı 3-2 yenerek üst üste üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. 28 bin 941 kişinin izlediği BayArena'daki mücadelede ev sahibi takımın gollerini Hakan Çalhanoğlu (32.), Julian Brandt (56.) ve Charles Aranguiz (69.) attı.

İki maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Roger Schmidt bu maçla yeniden Bayer Leverkusen'in başında sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giyerken kaptan Ömer Toprak 84. dakikada yerini Dragovic'e bıraktı.

Öte yandan kaptan Aytaç Sulu'nun 90 dakika forma giydiği Darmstadt'ta düşüş devam etti. Antonio-Mirko Colak (47.) ve Mario Vrancic'in (85.) attığı goller takımının 6. sezon yenilgisini engellemeye yetmedi.

Wolfsburg Mario Gomez ile güldü

Wolfsburg Mario Gomez'in iki gol attığı maçta Freiburg'u 3-0 yenerek 8 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

'Kurtlar' seyir zevki yüksek maçta sahasında kaybetmeyen rakibini farklı mağlup ederek düşme hattından uzaklaştı ve milli maç arasına daha iyimser girdi. Freiburg ise bu sezon kendi evinde ilk puan kayıplarını yaşadı.

Mario Gomez biri duran toptan kafayla (41.) diğer kontra ataktan (53.) iki güzel gole imza atarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Konuk takımın son golünü penaltıdan Ricardo Rodriguez kaydetti (86.). Freiburg'da Christian Günter 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Valerien İsmael geçici teknik direktör olarak Wolfsburg'a ilk galibiyetini kazandırsa da kalıcı olması pek olası görülmüyor. Yeşil-beyazlılarda üç hafta önce görevine son verilen Dieter Hecking'in halefi olarak Bruno Labbadia'nın adı geçiyor. Wolfsburg Ismael yönetiminde bugüne kadar ligde 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı, kupada ikinci ligden Heidenheim'ı eledi.

Freiburg 11. haftada Mainz deplasmanına giderken Wolfsburg Schalke'yi konuk edecek.

Ingolstadt'ta düşüş sürdü

Evinde konuk ettiği Augsburg'a da 2-0 kaybeden Ingolstadt'ta kötü gidişat devam ederken teknik direktör Markus Kauczinski'nin koltuğu da sallanmaya başladı.

Konuk takım oyuna sonradan giren Raul Bobadilla (86.) ve Halil Altıntop'un (90.) golleriyle sonuca giderken rakibine 8. sezon yenilgisini tattırdı. Ev sahibi takımda Tobias Levels 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Sadece 2 puanla son sıradaki Hamburg'un bir sıra üzerinde, 17'ncilikte yer alan ve 15 maçtır 3 puanı bir arada göremiyen Ingolstadt 11. haftada Darmstadt deplasmanına gidecek. Augsburg ise Hertha Berlin'i konuk edecek.

Frankfurt'a tek gol yetti

Cumartesi gününün son maçında Köln, Eintracht Frankfurt'a erken yediği bir golle 1-0 yenilerek üst üste ikinci deplasman mağlubiyetini aldı ve puan cetvelinde ikinci sıraya yükselme şansını kullanamadı.

Maça kötü başlayan Köln'ün bu zaafını affetmeyen isim Mijat Gacinovic oldu. Sırp oyuncu henüz 5. dakikada Timothy Chandler'ın ortasında topu kafayla ağlara gönderdi.

Köln'ün golcü forveti Anthony Modeste ise önceki haftaların aksine, Frankfurt karşısında sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı. Bunda Eintracht Frankfurt savunmasının başarısının da payı vardı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Eintracht Frankfurt, puanını da 18 yaparak 6 sıradaki Köln ile puanlarını eşitledi ve rakibinin ardından 7. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt 11. haftada Werder Bremen deplasmanına giderken Köln Mönchengladbach'a konuk olacak.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hertha Berlin Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.

Bundesliga'da 10. hafta pazar günü yapılacak 2 maçla tamamlanacak. TSİ 17:30'da RB Leipzig Mainz'ı ve TSİ 19:30'da Schalke Werder Bremen'i ağırlayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ