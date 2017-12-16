Bayern Münih deplasmanda kazandı

Stuttgart - Bayern Münih: 0-1

İSTANBUL, (DHA)

Almanya Ligi 17\'nci hafta karşılaşmasında, Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart\'ı 1-0 mağlup etti.

Mercedes Benz Arena\'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0\'lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 2\'nci yarısında etkili bir oyun oynayan Bayern Münih, 79\'uncu dakikada Thomas Müller\'in kaydettiği golle sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip 90\'ıncı dakikada Chadrac Akolo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 41\'e yükseltirken, Stuttgart 17 puanda kaldı.