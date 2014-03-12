Bayern Münih çeyrek finalde



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın şampiyonu Bayern Münih, bu sezon da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bavyera ekibi deplasmanda 2-0 kazandığı ikinci tur maçının rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı Allianz Arena'da konuk etti.

68 bin kişinin izlediği maç 1-1 sona ererken, turu geçen taraf ilk maçtaki skorun avantajıyla Bayern Münih oldu.

Rakibi karşısında maça etkili başlayan ve özellikle ilk yarıda iyi bir futbol sergileyen Bavyera ekibi, ikinci yarının belli bölümlerinde hatalar yaptı, zaman zaman savunmasında açıklar verdi. Bayern Münih'in golünü 54'ncü dakikada Bastian Schweinsteiger atarken, Arsenal bu gole 3 dakika sonra Schweinsteiger'in Alman milli takımından arkadaşı Lukas Podolski ile karşılık verdi.

Alman temsilcisi uzatma bölümünde bir penaltı atışından da yararlanamadı. 90+1'nci dakikada Arjen Robben'in Arsenal ceza alanı içinde Koscielny ile olan ikili mücadelesinde yerde kalmasında hakem tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Oyuna sonradan giren Thomas Müller'in penaltı vuruşunda Arsenal'ın Polonyalı kalecisi Lukasz Fabianski gole izin vermedi.

Dante cezalı duruma düştü

Arsenal'da ilk maçta kötü bir futbol sergileyen ve bir de penaltı kaçıran Mesut Özil, dün akşamki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı. Türk asıllı oyuncu ikinci yarıda yerini Rosicky'ye bıraktı.

Dün akşamki mücadelede üçüncü sarı kartını gören Bayernli savunmacı Dante cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu çeyrek finalin ilk maçında forma giyemeyecek.

Kaptan Phlipp Lahm maçı “Çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Oyunun kesinlikle hakimiydik, rakibe de gol şansı vermedik. Ancak ikinci yarıda çok fazla hata yaptık” sözleriyle değerlendirdi.

İki ekip geçen yıl da aynı turda karşılaşmış ve Bayern Münih, rakibini yine eleyip çeyrek finalist olmuştu. Geçen yılın üç kupalı şampiyonu bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde, tarihinde 14'üncü kez çeyrek finale yükselmiş oldu.

17 yıl sonra gelen başarı

Gecenin diğer maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İtalyan ekibi Milan'ı 1-0 kazandığı maçın rövanşında Madrid'de ağırladı. Türk milli oyuncu Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico, rakibini güzel bir oyundan sonra 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 17 yıl aradan sonra yeniden çeyrek finale kalmanın sevincini yaşadı.

Madrid ekibinin gollerini Diego Costa (3./85.), Arda Turan (40.) ve Raul Garcia (70.) atarken, Milan'ın tek sayısı Kaka'dan geldi (27.).

Leverkusen'ın prestij maçı

Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmalarına bu akşam yapılacak iki maçla devam edilecek. Devler Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, üç hafta önce sahasında 4-0 yenildiği maçın rövanşında Fransız ekibi Paris St.Germain'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlıların güçlü rakibi karşısında tur umudu olmasa da en azından evine iyi bir sonuçla dönmeye çalışacak.

Gecinin diğer maçında İspanyol ekibi Barcelona, İngiliz temsilcisi Manchester City'yi Camp Nou'da konuk edecek. Katalan ekibi, sahaya, ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 21:45'te başlayacak.