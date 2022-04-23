Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 10. kez şampiyon

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundelisga) Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund’u 3-1 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Bayern Münih Bundesliga’nın 31. Haftasında Allianz Arena’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’u konuk etti.

İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 15. dakikada Serge Gnabry ve 34. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 52. dakikada Emre Can'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

Bavyera ekibi 83. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 75’e çıkardı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Böylelikle Bayern Münih sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Bavyera ekibi üst üste 10’uncu, toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaştı.

Julian Nagelsmann’ın ilk şampiyonluğu

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal’e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.

Lewandowski’nin katkısı büyük

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.