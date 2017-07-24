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Spor

Bayern Münih Başkanı Hoeness: Köpek balıklarıyla dolu bir havuzun ortasındayız

Bavyera ekibinin başkanı, PSG'nin Neymar hamlesini eleştirdi

24 Temmuz 2017 20:20

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Neymar’ı transfer etmek için astronomik bir bonservis bedeli ödemeyi kabul eden PSG’ye ağır sözlerle yüklendi. "Adeta köpek balıklarıyla dolu bir havuzun ortasından ilkelerimizden taviz vermeden işimizi yapmaya çalışıyoruz" diyen Hoeness, bu bonservis bedelleriyle Avrupa'nın zirvesine tutunmanın zorluğuna dikkati çekti.

Eurosport'un haberine göre; Barcelona’nın yıldızı Neymar’ı transfer etmek için 220 milyon euroyu gözden çıkaran PSG’ye Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness’ten sert bir tepki geldi.

Futbol piyasasını radikal biçimde etkileyebilecek bu transfer hakkında görüşlerini belirten Hoeness, PSG’nin Neymar hamlesini “acizliğin göstergesi” sözleriyle tanımladı.

PSG yöneticilerinin mantığını anlayamadığını ifade eden Bayern Münih Başkanı, “Size olağanüstü bir katkı sağlayamayacak bir oyuncu için astronomik paralar dökmeniz, işinizi lâyığıyla yapamadığınızı gösterir. PSG tarihin en pahalı transferini gerçekleştirebilir ancak bu bence tarihin en değerli transferi olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Bonservis bedellerinin ulaştığı noktada Avrupa’nın zirvesine tutunmanın zorluğuna da dikkat çeken Hoeness, “Adeta köpek balıklarıyla dolu bir havuzun ortasından ilkelerimizden taviz vermeden işimizi yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Bayern Münih bu sezon öncesi en pahalı transferini 41.5 milyon euro karşılığında Lyon’dan Corentin Tolisso’yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Bavyera ekibi geçen sezonlarda özellikle Borussia Dortmund'dan yaptığı transferlerle eleştirilerin odak noktası olmuştu. Robert Lewandowski ve Matts Hummels'i bonservis bedeli olmadan transfer eden ekip, Almanya ve dünya basınında 'transferde etik davranmadıkları' gerekçesiyle eleştirilmişti.

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