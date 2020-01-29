Bayern Münih antrenmanında yumruklar konuştu

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in bu sabah yapılan antrenmanında Jerome Boateng ile Leon Goretzka kavga etti. Jerome Boateng, takım arkadaşı Leon Goretzka’ya sert bir faul sonrası yumruk attı.

Bild'de yer alan habere göre; Goretzka'nın Boateng'e bir pozisyonda sert bir müdahele yaptığı ve gerilimin başladığı belirtildi. Sert faulün ardından sinirlenen Boateng'in takım arkadaşı Goretzka’ya yumruk attığı görüntülendi.

Araya giren Robert Lewandowski, tansiyonun düşmesini sağladı. Ardından takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick'in müdahelesiyle iki yıldız arasındaki gerilim sona erdi, kavganın büyümesi önlendi.