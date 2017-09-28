Bayern Münih Ancelotti'nin işine son verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Fransa'da oynadığı Paris Saint Germain (PSG) maçını 3-0 kaybeden Bayern Münih, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı.

Bayern Münih'i çalıştırmaya başladığı 2016-2017 sezonunda, Alman kulübünün Bundesliga'da mutlu sona ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Real Madrid'e elenmesine engel olamayan Ancelotti'nin Avrupa karnesi eleştirilere neden olmuştu.

Bu sezon altıncı haftası tamamlanan Alman Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) da lider Borussia Dortmund'un üç puan gerisinde olan Bayern Münih'in PSG karşısındaki mağlubiyeti, Alman ekibinin son 21 yılda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında aldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, 58 yaşındaki teknik adamın yerine yardımcı antrenör Willy Sagnol görev yapacak. Bayern Münih'in eski futbolcularından Sagnol'un geçici olarak bu görevi üstleneceği belirtildi.

Başkan Rummenigge sinyalini vermişti

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, PSG maçı sonrası yaptığı açıklamada, alının ağır yenilginin "sonuçlarının" olacağını belirtmişti.

Rummenigge, Ancelotti'nin Arjen Robben, Franck Ribery ve Mats Hummels gibi yıldızları yedek bıraktığı için eleştirildiği maçla ilgili yaptığı yorumda, "Üzerinde konuşup analiz yapmamız gereken çok acı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum... Bu gece gördüğümüz Bayern Münih değildi" ifadesini kullanmıştı.

dpa/Reuters/CÖ/HS

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