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Spor

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da şampiyon oldu

Üst üste 6'ncı şampiyonluk Augsburg - Bayern Münih: 1-4 İSTANBUL,(DHA) Almanya Bundesliga 29'uncu hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenerek puanını 72'ye yükseltti ve 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

07 Nisan 2018 21:47

Üst üste 6\'ncı şampiyonluk

Augsburg - Bayern Münih: 1-4

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Bundesliga 29\'uncu hafta mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda Augsburg\'u 4-1 yenerek puanını 72\'ye yükseltti ve 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Augsburg Arena\'da oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 32\'de Corentin Tolisso, 38\'de James Rodriguez, 62\'de Arjen Robben ve 87\'de Sandro Wagner kaydetti. Augsburg\'un tek golü ise 18\'inci dakikada Niklas Süle\'nin (KK) ayağından geldi.
Bundesliga\'da üst üste 6\'ncı kez kupaya uzanan Bavyera ekibi, toplamda ise 28\'inci kez şampiyon oldu.

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