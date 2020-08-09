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Spor

Bayern Münih 4 gollü galibiyetle turladı

Kırmızı-beyazlı ekip, Chelsea'yi evinde 4-1 mağlup etti

09 Ağustos 2020 00:06

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Chelsea'yi konuk etti. Alman devi İngiltere'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Bayern Münih bu maçı da Lewandowski (10' pen. ve 83'), Perisic (24') ve Tolisso'nun (76') attığı gollerle 4-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu. Chelsea'nin tek golünü ise Abraham (44') kaydetti. 

'Sekizli Final'de rakibi Barcelona

Bayern Münih çeyrek finalde Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz'de 'Sekizli Final' adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada takımlar 12-13-14 ve 15 Ağustos'ta Lizbon'da mücadele edecek.

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