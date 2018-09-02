Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 2. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.

Mercedes Benz Arena'daki karşılaşmada Bayern Münih, ilk yarıyı 37. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 62. dakikada Robert Lewandowski ve 76. dakikada Thomas Müller'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezona Hoffenheim galibiyetiyle başlayan son şampiyon Bayern Münih, ikide iki yaptı. Tayfun Korkutyönetimindeki Stuttgart ise bu sezon henüz puan alamadı.

Wolfsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 24. dakikada Leon Bailey ile öne geçtiği maçta Wolfsburg, 36. dakikada Bayer Leverkusenli kaleci Ramazan Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Wolfsburg, 55. dakikada Wout Weghorst ve 60. dakikada Renato Steffen ile üst üste iki gol bularak rakibini 3-1 yendi.

Yedekler arasında bulunan mili futbolcu Yunus Mallı karşılaşmada forma giymedi.